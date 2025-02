Što je i gdje se nalazi raj? 'Cijela je zapadnjačka tradicija krenula krivim putem'

Raj je vječni simbol utjehe i nade za milijarde ljudi diljem svijeta. No, nepoznanica je postoji li on uopće, gdje se nalazi i kako izgleda.

U Bibliji je raj opisan kao područje na nebu iznad zemlje, gdje se vječni mir i radost mogu pronaći pod Božjom prisutnošću, a u popularnoj kulturi uobičajeno se prikazuje kao mjesto koje lebdi na pahuljastim oblacima s bijelim, sjajnim ulaznim vratima.

Fotografije dubokog svemira također su kod nekih pobudile nadu da bismo mogli vidjeti raj visoko iznad svega što nam je poznato. Primjerice, NASA je jednu od svojih fotografija Saturna nazvala "Plavi raj", dok je Europska svemirska agencija daleku maglicu nazvala "Stairway to Heaven".

Međutim, istina je da je raj "utopijska vizija" u našim umovima za koju tek treba pronaći fizički dokaz, kaže Robyn J. Whitaker, viša predavačica na Sveučilištu Divinity u Australiji.

Za kršćane ideja da su mrtvi na nebu ili da uživaju u raju često donosi utjehu ožalošćenima i nadu onima koji pate ili umiru. No u kršćanskoj vjeri, raj se izvorno više odnosi na to gdje Bog živi, ​​a ne na krajnje odredište čovječanstva ako živi pravednim životom.

Brojni teolozi ne vole riječ 'raj'

Teolog N.T. Wright, profesor Novog zavjeta i ranog kršćanstva na Sveučilištu St. Andrews, rekao je da je način na koji ljudi imaju običaj govoriti o raju "duboko nebiblijski i pogrešan".

"U suštini, cijela je zapadnjačka tradicija krenula krivim putem zamišljajući da je cilj 'otići u raj kad umremo'. Cijela Biblija govori o tome da Bog s neba dolazi da stvori svoj dom s nama – u Isusu, a zatim u Duhu Svetom", rekao je za MailOnline.

Istraživač na Sveučilištu u Helsinkiju i stručnjak za filozofiju, religiju, obrazovanje i kognitivnu znanost, Lari Launonen, kaže kako brojni teolozi ne vole riječ "raj" jer "podsjeća na ideju eterične stvarnosti s dušama koje lebde uokolo".

"Biblija zapravo opisuje obnovljeni, fizički svijet, onaj u kojem imamo uskrsla tijela, baš kao što je imao Isus nakon što je uskrsnuo od mrtvih", kaže.

'Raj u Bibliji je utopijska vizija'

Poznato je da na početku Biblije u Knjizi Postanka piše da je raj stvorio Bog zajedno sa zemljom. To je u suprotnosti s teorijom Velikog praska koju općenito prihvaćaju znanstvenici, prema kojoj je svemir nastao eksplozijom.

"Autori Biblije zamišljali su zemlju kao ravnu, s carstvom mrtvih ispod nas i kupolom iznad nas koja zemlju odvaja od raja. Naravno, znamo da zemlja nije ravna i da ovaj 'troslojni svemir nema smisla modernom umu'", rekla je Whitaker.

Ipak, čudesnost svemira koja se može promatrati kroz svemirske teleskope poput Jamesa Webba potiče vjerovanje u neku vrstu božanskog u njemu.

"Raj u Bibliji je utopijska vizija, osmišljena ne samo da potakne vjeru u Boga, već i nadu da ljudi mogu utjeloviti vrijednosti ljubavi i pomirenja na ovom svijetu", rekla je Whitaker svojevremeno za The Conversation.

Naravno, postojanje raja izvan nama poznatog svemira u potpunosti ovisi o vlastitom sustavu vjerovanja osobe.

Život nakon smrti ipak postoji?

Profesor Stephen Hawking, slavni engleski fizičar koji je preminuo 2018. godine, nije vjerovao u Boga niti u stvoritelja te je raj nazivao "bajkom".

"Mozak smatram računalom koje će prestati raditi kada njegove komponente zakažu. Nema raja ni zagrobnog života za pokvarena računala. To je bajka za ljude koji se boje mraka", rekao je Hawking za Guardian 2011. godine.

Launonen, koji proučava jesu li znanstvena objašnjenja religijskih uvjerenja kompatibilna s religioznim svjetonazorom, "borio se s mislima" o zagrobnom životu kada je njegov trogodišnji sin umro od rijetke bolesti koja se zove mukolipidoza.

"Kognitivna znanost o religiji sugerira da su naši umovi prirodno podešeni da vjeruju u nematerijalne umove ili duše koje prežive smrt tijela. Neka istraživanja sugeriraju da postoje dobri razlozi za vjerovanje u život poslije smrti. Povjesničari su pronašli dokaze za Isusovo uskrsnuće, dok istraživanja o iskustvima bliskim smrti sugeriraju da svjesno iskustvo možda neće završiti smrću", rekao je.

Prema jednoj teoriji, činjenica da smo svi prešli iz nepostojanja (prije začeća i rođenja) u postojanje (život) znači da bismo mogli postojati u ovom ili onom obliku nakon smrti. No hoće li to postojanje nalikovati tradicionalnim prikazima zagrobnog života, raja ili pakla, to je još uvijek nepoznanica.

