Nikola Tesla, genijalni izumitelj i vizionar, ostavio je neizbrisiv trag ne samo kroz svoje izume, već i kroz filozofiju života koju je prakticirao. Njegove životne mudrosti odražavale su njegovu posvećenost znanosti, skromnost i viziju budućnosti.

Vjerovao je u moć discipline, važnost kreativnosti i neophodnost predanog rada. Njegov način života, fokus na inovacije i altruistički pristup često su bili u suprotnosti s materijalističkim vrijednostima njegova vremena.



16 životnih mudrosti po kojima je živio Tesla

Ovo su neke od životnih mudrosti po kojima je Tesla živio i koje su oblikovala njegov izvanredni doprinos čovječanstvu. Kroz analizu njegovih životnih navika i filozofije, otkrivamo kako su se Tesline mudrosti odrazile na njegov rad i nasljeđe.

1. Bez borbe nema rada

"Čovjek je rođen da radi, da trpi i da se bori. Tko tako ne čini, mora propasti", rekao je Tesla.

Komentirao je i svoj istraživački rad: "Čvrsto vjerujem u pravilo kompenzacije. Istinite nagrade su uvijek u razmjeru s radom i žrtvama. Neka budućnost kaže istinu, procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio."

2. Sloboda je sve

"Iako imamo slobodu da mislimo i djelujemo, mi se držimo zajedno, poput zvijezda na nebeskom svodu s nerazdvojnim vezama. Ove veze se ne mogu vidjeti, ali ih možemo osjetiti. Je li vam poznat izraz 'ne možete skočiti iznad glave'? Ovo je zabluda. Čovjek može učiniti sve", komentirao je Tesla važnost slobode.



3. Treba biti dobročinitelj

Ukazao je i na važnost dobrih djela: "Ako budem imao sreće ostvariti barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za cijelo čovječanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao bit će mi ta da je to djelo jednog Srbina. Djelovanje čak i malih bića dovodi do promjena u cijelom svemiru."

"Smatram svojom dužnošću da kao rođeni sin svoje zemlje pomognem Zagrebu u svakom pogledu savjetom i činom", komentirao je 24. svibnja 1892. ideju izgradnje centrale izmjenične struje u Hrvatskoj.

4. Na greškama se uči

"Nije veliko zlo ako student pogriješi, ali ako veliki umovi griješe, svijet će skupo platiti njihove greške. Naše mane i naše vrline nisu odvojive, kao sila i materija. Ako se razdvoje, čovjek više ne postoji", rekao je Tesla.



5. Intuicija ne vara

Tijekom svog života osvrnuo se i na važnost osjećaja koji nas navodi da nešto nije u redu: "Intuicija je nešto što je ispred točnog znanja. Naš mozak posjeduje, bez sumnje, veoma osjetljive živčane stanice, koje nam omogućavaju da osjetimo istinu, čak i kada je još uvijek nedostupna logičnim zaključcima ili drugim mentalnim naporima."

6. Snaga uma i osjetila sve pokreću

"Ako pokušam nastaviti prekinuti tok misli, osjećam pravu duhovnu mučninu, nehotice tada prelazim na drugi posao, iznenađen svježinom uma i lakoćom kojom svladavam prepreke koje su mi prije kvarile račune. I redovito nalazim odgovore na teška pitanja uz najmanji napor. Naša osjetila omogućavaju nam da percipiramo samo dio minute vanjskog svijeta. Naša rasprava se prostire na maloj udaljenosti. Naš vid je spriječen od strane zida i sjene. Da bi upoznali jedni druge moramo zaobići sferu našeg osjećaja percepcije. Mi moramo prenijeti našu inteligenciju, putovanja, transport materijala i prijenosa energije potrebne za naše postojanje", rekao je izumitelj.

"Čovjek se mora vježbati u umjerenosti i nadzoru naših čula i sklonosti u bilo kojem pogledu, tako održavajući sebe mladim u tijelu i razumu. Dar mentalne snage dolazi od Boga, božanskog bića, i ako usmjerimo naše misli na tu istinu, postajemo u skladu s tom velikom snagom", objasnio je.



7. Mora postojati uzajamno razumijevanje

Iako mnogi znaju koliko je međusobno poštovanje važno, Tesla je naglasio: "Uzajamno razumijevanje će biti neizmjerno olakšano upotrebom jednog univerzalnog jezika."

"Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvjetljenja", poručio je.

8. Ideali nas vode kroz život

"Svi mi moramo imati neki ideal koji će upravljati našim ponašanjem i zadovoljiti nas, ali on nije materijalan, bez obzira je li vjera, umjetnost, znanost ili bilo što drugo, samo je važno da djeluje kao nematerijalna sila", objasnio je Tesla.



9. Novac nije važan

Dok mnogi rade kako bi što više zaradili, izumitelj ne dijeli isto mišljenje: "Novac ne predstavlja toliku vrijednost kakvu je postavio čovjek prema njemu. Sav novac sam ulagao u izume s kojima sam omogućio nove pronalaske omogućujući čovječanstvu lakši život. Veliki industrijalci žele da radim za njih, ali ja ne želim raditi s tuđim novcem i biti ovisan."

Kada su ga pitali posjeduje li nakit, rekao je: "Ne, gospodine, nakit mi se gadi."

10. Energiju ne treba žrtvovati

"Svaki napor pod prisilom zahtijeva žrtvovanje životne energije. Ja nikada nisam platio tu cijenu, naprotiv, pustio sam svoje misli da procvjetaju", rekao je Tesla.

"Kako odrastamo razum se ojačava i postajemo još više i više sistematičniji i kreativniji, ali ti prvi impulsi, na prvi pogled neproduktivni, oni su najveći trenutak i mogu snažno oblikovati naše sudbine", poručio je.



11. Samoća je najmoćnija

Najviše je volio biti sam: "U stalnoj samoći, um postaje oštriji. Da bi se mislilo i pronalazilo, nije potreban veliki laboratorij. Ideje se rađaju odsustvom utjecaja vanjskih čimbenika na um. Tajna pronalaženja je u samoći. U samoći se rađaju ideje."

"Uništio sam svoju 'seksualnost' u dobi od 33 godine zbog izvjesne francuske glumice koja je toliko navaljivala na mene da se nisam mogao koncentrirati na posao. Nikad nisam dodirnuo ženu", komentirao je svoj seksualni život.



12. Osuđivanje po nacionalnosti nije dobro

"Dokle bude različitih nacionalnosti, bit će i patriotizma. Taj osjećaj mora biti iskorijenjen iz naših srca prije negoli se uspostavi trajan mir. Njegovo se mjesto mora ispuniti ljubavlju prema prirodi i znanstvenom idealu. Sve što je bilo veliko u prošlosti - bilo je ismijano, osuđeno, izgurano, potiskivano - samo da bi izašlo još jače, sve više pobjedonosno iz te borbe", rekao je Tesla.

Komentirao je odnos Srba i Hrvata početkom Drugog svjetskog rata: "Vaša mržnja pretvorena u električnu energiju mogla bi osvjetljavati gradove i gradove."



13. Treba se znati nositi sa sukobima

"Sukobi između pojedinaca, kao i Vlade i naroda, rezultat su nesporazuma u najširem značenju ovog pojma. Nesporazumi su uvijek uzrokovani zbog nemogućnosti da se cijeni međusobno mišljenje. Opasnost od sukoba se opasno povećava zbog više ili manje dominantnog osjećaja borbenosti, koju predstavlja svako ljudsko biće. Da se odupre ovoj tendenciji najbolji način je da se rastjera neznanje od djela drugih pomoću sustavnog širenja općeg znanja. Imajući ovo na umu najvažnija je pomoć kroz razmjenu mišljenja i odnosa", rekao je izumitelj.

"Osvojiti strmu silu postaje teže svaki dan. Obrana je kontinuirano dobivanje prednosti napada, kao da napredujemo u sotonskoj znanosti uništenja", izjavio je Tesla.



14. Izum je najvažniji produkt stvaralaštva

"Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva", rekao je o onome što mu je bilo najvažnije.

"Izumitelj nalazi golemu kompenzaciju u zadovoljstvu koje pruža njegov rad i u spoznaji da je on jedinka izuzetne sposobnosti bez koje bi vrsta već odavno propala u teškoj borbi protiv nemilosrdnih elemenata. Mislim da nema nijednog dubljeg ispunjenja koje može obuzeti ljudsko srce kao osjećaj izumitelja kada vidi da se njegove ideje ostvaruju. Takvi osjećaji navedu čovjeka da zaboravi na hranu, spavanje, prijatelje, ljubav, sve", objasnio je.

"Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje. Žalim što nemaju svoje", rekao je Tesla.



15. Iz knjiga se može puno naučiti

"Učio sam tuce jezika, proučavao literature i umjetnost, proveo svoje najbolje godine u knjižnicama čitajući sve što bi mi došlo pod ruku i osjetio sam da sam tratio vrijeme, ali ubrzo sam shvatio da je to bilo najbolje što sam ikada učinio. Od svih stvari, knjige su mi bile najdraže", poručio je.

Komentirao je američkog izumitelja Thomasa Edisona: "Bio sam zadivljen ovim čovjekom, koji je bez pravodobnog obrazovanja ili znanstvenog iskustva toliko učinio."



16. Priroda daje odgovore

"Ne postoji ništa što bi moglo privući ljudsku pažnju i zaslužuje biti predmet proučavanja više nego priroda. Razumjeti njen ogroman mehanizam, otkriti njene stvaralačke snage i znati zakone koji upravljaju njom, najveći je cilj razuma čovjeka", rekao je Tesla.

"Ako ne znate kako, promatrajte pojave prirode, ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju", objasnio je.

