Mama troje djece Kirsty Bortoft (49), koja je pronađena beživotna na svom kauču, otkrila je što je vidjela u 40 minuta koliko je bilo potrebno izbezumljenim liječnicima da je ožive, piše The Sun.

Kirsty se prisjetila kako joj je tata ponudio da napravi pizzu za njenu trojicu sinova kako bi ona i njen tadašnji dečko Stu mogli provesti vrijeme zajedno 29. siječnja 2021. godine. Međutim, samo nekoliko sati kasnije, on je pronašao kako nepomično leži u dnevnom boravku.

Stu je otkrio je da je bila mrtva 40 minuta, dok su joj liječnici očajnički pokušavali spasiti život. Kirsty je sjedila na sofi, otvorenih očiju i bila je "beživotna" te je njena koža posvuda imala "čudne" šesterokutne mrlje.

Ubrzo je hitno prevezena u bolnicu jer je prestala disati, a liječnici su njenim najbližima rekli da ima samo šest posto šanse da preživi. Kirsty je imala srčani zastoj i stavljena je u medicinski induciranu komu zbog vlastite sigurnosti, a njenoj je obitelji rečeno da "očekuju najgore".

Dok se to događalo, Kirsty, koja je bila u nesvijesti, tvrdi da se dogodilo nešto "magično" i ubrzo je "vraćena" u život. Nakon što ju je pronašao, Stu ju je spustio na pod i pokušao reanimirati.

'Rekla je da je moj duh u njenom predsoblju'

"Stavio me na pod i započeo reanimaciju dok je razgovarao telefonom s hitnom službom i nakon što su me priključili na razne aparate, upotrijebili su defibrilator kako bi uravnotežili moje slabe otkucaje srca. Nažalost, nakon što su me stabilizirali, ponovilo se isto i srce mi je toliko lupalo da je kraju stalo i popustilo", ispričala je Kirsty.

Sljedeći dan, Stu je inzistirao da je vidi putem videopoziva i rekao joj da će se vjenčati kada se izvuče.

"Nitko u tom trenutku nije znao što se događa osim moje najbliže obitelji, ali moja prijateljica vidovnjakinja kontaktirala je moju sestru i pitala je što se događa. Rekla je da je moj duh u njenom predsoblju i da sam je zamolila da napiše poruke za moje sinove i tatu", ispričala je Kirsty.

"Sestra joj je rekla da sam u bolnici i borim se za život i tamo sam navodno bila više od dva sata. Rekla sam svojoj prijateljici vidovnjakinji da mi se tijelo raspada i nisam mislila da ću se moći vratiti u to, ali ona je bila stroga prema meni i rekla mi je da se vratim. U međuvremenu, u bolnici, mojoj su obitelji rekli da se pripreme za kraj", dodala je.

Molili su i meditirali za nju

Dok je Kirsty bila u komi, Stu je želio učiniti sve što može kako bi pomogao, pa je kontaktirao grupe za meditaciju i razgovarao s prijateljima za koje Kirsty tvrdi da su "pokrenuli val iscjeliteljskog rada".

"Ljudi diljem svijeta uključivali su se kako bi se molili i meditirali, čak sam imala Reiki majstora koji je satima radio i podržavao moj povratak u moje tijelo. Njegova vjera i sposobnost nisu se pokolebale, čak ni kad mu je rečeno da prognoza još uvijek nije dobra, ali ostao je uvjeren da se vraćam kući", istaknula je Kirsty.

Sljedećeg jutra liječnici su odlučili izvući Kirsty iz kome i pratiti kako napreduje. "Kad sam se probudila, odmah sam tražila Stua. Počela sam plakati shrvana i iako nikad nisu shvatili zašto se točno dogodilo, postala sam medicinski istraživač. Postoji samo još jedan slučaj kao što je bio moj gdje je osoba preživjela skoro bez posljedica", otkrila je.

Nakon nekoliko dana, Stu je zaprosio Kirsty, kao što je i obećao. Ona se prisjetila da je malo nedostajalo da njen zaručnik otkaže njihov dejt zbog posla. "Trebao je pomoći klijentu, no netko drugi je uskočio umjesto njega, pa je ipak došao kod mene. Da je otišao s klijentom, ja danas ne bih bila ovdje", istaknula je.

'Bez mraka ne znate što je svjetlo'

"Sjećam se da sam, nakon što sam se konačno vratila u svoje tijelo, točno znala što trebam učiniti da ozdravim. Shvatila sam da ne umireš, samo tvoje tijelo ide dalje i da moja misija ovdje još nije gotova. Bez mraka ne znate što je svjetlo i vjerujem da smo ovdje da se probudimo, rastemo i pročistimo svoje vibracije", ispričala je Kirsty.

"Svaki dan sam meditirala i zamišljala kako bijelo zlatno svjetlo teče kroz stanice mog tijela. Ljudi bi se smijali kada bih im rekla 'Znam da sam možda upravo doživjela iskustvo bliske smrti, ali sam fit i zdrava', znala sam što radim", otkrila je.

"Ubrzala sam neizbježno i brže sam ozdravila. Desetog dana su mi pluća snimljena rendgenom, a radiograf je stajao u šoku. Tražio je moje dopuštenje da pokaže snimke svom timu i bio je zaprepašten jer su ožiljci i voda praktički nestali", ispričala je.

"Rekla sam mu da sam izliječila svoja pluća, a on me je pitao kako, pa sam podijelila svoju priču. Otišla sam ushićena i uzbuđena zbog svog oporavka", istaknula je Kirsty.

Ona sada dijeli svoju priču kako bi pomogla drugima koji bi se mogli boriti s tjeskobom. Kaže da je zbog svog iskustva hrabrija osoba i počela je cijeniti ono što ima. Kirsty je dodala da misli da je dobila drugu priliku za život.