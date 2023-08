Vjerojatno ste bar jednom doživjeli u vezi da vaš partner ispusti vjetar pred vama. To je sasvim normalna stvar i to ne bi trebalo predstavljati problem u vezi. No, ima i onih kojima to smeta. Jedna žena objavila je na Redditu priču u kojoj je napisala da se jako posvađala s njezinim dečkom nakon što je pustila vjetar dok su bili u kuhinji.

"Večeras smo se jako posvađali oko toga što sam slučajno prdnula u kuhinji", rekla je 24-godišnjakinja.

"Izuzetno sam zasićena time što se prema meni ponaša kao da je ono što radim neprirodno i uvijek mi govori da moram biti više kao dama. Bože, jesu li ovo 1800-te? Mućkamo li još uvijek vlastiti maslac?

"Imam tendenciju prdnuti nekoliko puta noću, a on postaje jako mrzovoljan, optužujući me da to radim namjerno (ne radim). Osjećam se kao da bih trebala moći prdnuti u vlastitom domu bez osude", žena je nastavila.

"Rekla sam mu da sam umorna od njegovog ponašanja kao da sam neka nakaza jer radim nešto što svi rade."

Zatim je upitala korisnike Reddita: "Jesam li luda što mislim da je prdenje normalno?"

Međutim, mnogi su se oglasili, obrušivši se na ženinog partnera.

Jedan je korisnik napisao: "Dame prde. Svi prde. Ne osjećaš se dovoljno ugodno da prdiš u vlastitom domu jer ovaj frajer ima neko arhaično uvjerenje da to nije damski i izgleda jadno."

Drugi se složio: "Misli li da ženske kakice svjetlucaju? Zvuči vrlo glupo i smiješno."

Međutim, jedan je stao u obranu ženinog dečka, napisavši: "Moram znati koliko su njezini prdeži loši jer bih se mogla složiti s dečkom. Moj muž to uvijek radi i njegovi su gadni. Smrde na pokvarena jaja i zadržavaju se u prostoriji satima."

Dodala je: "Ljutim se na njega što to radi izvan kupaonice jer je prilično teško uživati u hrani kada te guši miris pokvarenih jaja."