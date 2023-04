Malena mješanka Kabang je 2011. godine spasila dvije djevojčice od sigurne smrti. Naime, ona je tada istrčala pred motocikl u Zamboanga Cityju na Filipinima koji je išao ravno na kćer i nećakinju vlasnice. Motocikl je pregazio kujicu i promašio curice. Kotač je Kabang iščupao čeljust.

Vijest da je Kabang uginula potvrdio je veterinar Anton Lima koji je rekao da je kujica uginula mirno u snu. Vlasnik joj je preminuo 2015. godine, a od tada se o njoj brine veterinar. Kabang je živjela 13 godina.

Kabang je rođena 2008. i postala je heroj kada je 2011. spasila dvoje djece od udara motocikla. Toliko je ljudi bilo dirnuto onim što je ovaj mali pas učinio da su je proglasili ambasadoricom pseće volje i službenim simbolom posjedovanja kućnih ljubimaca.

Očarala svijet

Kujica se sedam mjeseci liječila na veterinarskom fakultetu u Kaliforniji. Trošak od 27 tisuća dolara podmiren je donacijama s Filipina i iz 45 zemalja svijeta.

Profesor sa sveučilišne veterinarske klinike Frank Verstraete kazao je da su veterinari brojnim operacijama zaliječili Kabangine rane, ali nisu mogli rekonstruirati njušku i čeljust. Koristili su se kožom s njezinih obraza, vrata i čela da pokriju otvorene rane na glavi.

Ona je postala simbol "bezuvjetne ljubavi".

"Ako svome psu date bezuvjetnu ljubav, on će vam to vratiti. Ona je spasila dva života, a cijeli je svijet zajedno spasio njezin. To je stvarno lijep simbol za sve", kazao je Lima.