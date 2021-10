Djevojka u 20-im godinama kupila je povoljno dosta zapuštenu kuću nakon što je bivši vlasnik preminuo, i radi na njenom uređenju. No svega tri tjedna nakon što se uselila, počela je žestoka svađa sa susjedom, ženom u svojim 50-ima.

"Susjeda, zovimo ju Jane, je došla i predstavila mi se. Objasnila sam joj da pripremam vrt i dvorište z proljeće, a ona je odgovorila 'kako je lijepo da netko nešto radi u dvorištu za starog gospodina' i krenula s tiradom kako ne bi trebala držati tulume jer je to tihi kvart. Odgovorila sam kako ne održavam često zabave, ali planiram druženje za useljenje i okupljanje za Dan zahvalnosti, na što je rekla da je čudno da održavam tulum za useljenje obzirom na to da samo unajmljujem kuću", opisuje djevojka, ni ne sluteći da će njen odgovor izazvati svađu u koju će se morati uključiti i policija.

'Derala se da ne mogu biti vlasnica'

"Rekla sam joj da ne unajmljujem, nego da sam vlasnica. Odgovorila mi je da mi ne vjeruje, ali je jednostavno otišla doma“, opisuje mlada kućevlasnica. No nije stalo na tome. "Prošlog tjedna, dok sam bojala ulazna vrata bijesna je dojurila do ulaza i počela se derati na mene da mi je bolje da imam dozvolu vlasnika da bojim vrata tuđe kuće. Opet sam joj rekla da sam ja vlasnica, a ona je opet počela s deranjem i govorila mi da mi ne vjeruje i da ne mogu biti vlasnica jer sam premlada, i da ide zvati mog stanodavca", nastavlja. A nastavila se i eskalacija sukoba.

"Rekla sam joj da prestane biti takvo gunđalo koje gura nos, a ona je tražila dokaz. Rekla sam joj da gleda svoja posla i makne se s mog posjeda, a ona je otišla do rub dvorišta, i nazvala policiju te im rekla da sam skvoterica. Policija je došla, pokazala sam im vlasnički list i zamolila da maknu Jane. Jane se još ljudi", opisuje djevojka na Redditu.

No razlog zašto je uopće podijelila čitavu priču je njen otac. „Rekao mi je da sam ispala se*onja, i da sam stvorila neprijateljicu i da sam joj jednostavno trebala pokazati da sam vlasnica". No drugi Redditovci se ne slažu. "Susjeda je napravila neprijateljicu od tebe, ne obrnuto. Maltretirala te zbog tvoje dobi, to nije tvoja krivica. Ne duguješ joj ništa, zašto bi strancu pokazivala ikakve dokumente", samo je jedan od komentara.