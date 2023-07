Majka dvoje djece, Elle Woods, našla se u ludoj situaciji prije više od 10 godina te je učinila ono što bi većina tinejdžera učinila: ignorirala problem i pretvarala se da se ništa ne događa.

U seriji viralnih TikTok videa, Elle je objasnila kako je otkrila da čeka dijete tek kada je bila sedam mjeseci trudna.

Glava je već napola bila vani

"Saznala sam od svoje nutricionistice - ne od svog liječnika opće prakse - i jednostavno nisam nikome rekla da sam trudna." Nekoliko tjedana kasnije, Elle se probudila s jakim bolovima i u 4 ujutro zamolila svog oca da joj donese lijek protiv bolova. Međutim, Elle je brzo shvatila da već porođa - i na očev šok, "pola djetetove glave već je bila vani". Naravno, Ellein otac je odmah reagirao i pozvao hitnu pomoć. No kako je najbliža bolnica bila udaljena 40 minuta vožnje, rečeno mu je da mora sam poroditi svoju unuku.

Objasnila je u dodatnom videu: "[On] me je premjestio u pomoćnu kupaonicu jer je to bilo najveće popločano područje i stavili su puno ručnika. "Moj stric, živio je s nama, bio je odgovoran da zaokupi moju sestre s Downovim sindromom drugim stvarima kako ne bi znala što se događa. Tata je rekao da je bilo prilično brzo. Rodila sam drugo dijete od tada i njega sam se također brzo porodila.", opisuje.

'Moj tata bi samo pobijesnio i rekao mi da se snađem'

Ukupno, Elle tvrdi da je prošlo samo 20 minuta od trenutka kada je probudila svog oca do trenutka kada je njena kći rođena na podu kupaonice. Dodala je: "Kada je došla hitna pomoć [15 minuta kasnije], spakirali su me i odveli u bolnicu. Ne sjećam se puno jer sam bila u šoku i izgubila sam puno krvi."

Naravno, Elleina priča ostavila je gledatelje potpuno zapanjenima. Jedan je odgovorio: "Bar nije imao vremena da se naljuti na tebe prije nego što je upoznao svoju unuku..." Drugi je dodao: "Tvoj tata je nevjerojatan. Održao je prisebnost. 10/10." U međuvremenu, treći je napisao: "Tvoj tata je puno bolji od mog, moj bi se razljutio što sam trudna, rekao bi mi 'snađi se sama' i otišao."