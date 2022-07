Dolly je prošla jeza kada se njen bivši učitelj pretplatio na njenu eksplicitnu stranicu. "Pretplatio se na moj OnlyFans i rekao 'oh, izrasla si u tako lijepu mladu ženu'. Bilo je stvarno jezivo jer me poznavao kao dijete. Razgovarala sam s njim i pokušavala sam izvući novac od njega, a onda sam ga jednostavno ignorirala jer je bilo stvarno jezivo. Rekla sam mami, a ona mi je kazala da bi on trebao biti u zatvoru", ispričala je za Daily Star. Na fotografiji: Vista Wife