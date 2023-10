Kad kupci uđu u trgovinu Joann Fabric and Crafts u američkom Ohiju, često zateknu Jayne Burns kako reže tkaninu. Ovo nije neobičan prizor za trgovinu rukotvorinama. Ali vidjeti 101-godišnju ženu kako to radi? To nije nešto što se viđa svaki dan, piše Yahoo.

Jayne radi u zanatskoj radnji pola radnog vremena, četiri dana u tjednu, no ne zato što joj treba novac.

"Uživam u onome što radim, pa želim to nastaviti raditi. Radit ću dokle god mogu ili dok me budu htjeli", rekla je za CNBC.

Rad u dubokim godinama za mnoge je noćna mora, ali Jayne kaže da joj je to produžilo život i sreću. I istraživanja pokazuju da je njen pristup dugoj karijeri također način da živite dulji i bogatiji život.

Radom do psihofizičkog zdravlja

Jayne je otkrila da se nekoliko puta pokušala povući iz svoje karijere knjigovotkinje 1970-ih i 1980-ih, ali joj to nije uspjelo. Propustila je ručak s kolegama i upoznavanje novih klijenata. Bez društvenog života osjećala se puno usamljenijom.

Ispostavilo se da je Jayne na tragu nečega. Istraživanje Državnog sveučilišta Pennsylvania pokazalo je da kada osobe u dobi od 70 do 90 godina imaju "češće, ugodnije društvene interakcije", njihova se kognitivnost poboljšava tijekom sljedećih dan ili dva.

Nije samo rad taj koji vam može dati poboljšanu kognitivnu funkciju, možete je dobiti i volontiranjem. Istraživanje profesora gerontologije sa Sveučilišta Massachusetts u Bostonu otkrilo je da volontiranje daje starijim osobama "osjećaj svrhe" i da je "snažan način poboljšanja njihove dobrobiti". Jedan je eksperiment otkrio da su sudionici kad su volontirali imali manje stresa, depresije i tjeskobe.

Raditi sa 101 godinom možda zvuči iscrpljujuće, ali Jayne kaže da je upravo suprotno. "Zauzetost vas sprječava da se usredotočite na svoje bolove. To vam olakšava život", istaknula je.

Redovita tjelovježba važna za dugovječnost

Vježbanje vam može pomoći da budete uspješni. Neki milijarderi poput Marka Zuckerberga, Richarda Bransona i Marka Cubana pripisuju dio svog uspjeha svojim rutinama vježbanja, ali također vam može pomoći da ostanete "na vrhu". Studije su pokazale da redovita tjelovježba pomaže spriječiti loše zdravlje, demenciju i mnoge druge bolesti u starijoj dobi.

I dok vas to možda neće učiniti bogatijima, moglo bi vam pomoći povećati svoju mirovinsku štednju. Umirovljenici lošeg zdravlja mogu potrošiti veliki novac na medicinske troškove. Iako možda ne zarađujete održavajući rutinu vježbanja, tako možete uštedjeti novac.

Jayne se često pojavljuje u videima na TikTok računu svoje kolegice s posla, a te snimke imaju na milijune pregleda. Tako je Jayne dobila i svoje obožavatelje diljem svijeta te se upoznala i s društvenim mrežama, pa s prijateljicom snima sadržaje koji ljudi vole gledati.

Učenje novih stvari nije samo nešto što može spriječiti demenciju i usamljenost, već je uobičajena navika nekoliko uspješnih milijardera, osobito čitanje.

Nedavna australska studija pokazala je da kada odrasli stariji od 70 godina sudjeluju u aktivnostima opismenjavanja, poput vođenja dnevnika ili pisanja pisama, to može pomoći u smanjenju rizika od demencije do deset godina. Dug, zdrav život ne znači da morate raditi kao Jayne. Ali, društveni život, intelektualna i tjelesna aktivnost mogu vam pomoći da živite dug i sretan život poput nje.