Jedan Slavonac ludo se zaljubio u Splićanku koju je sreo na splitskoj Rivi i sad pokušava doći do nje putem društvenih mreža.

Za Dalmatinski portal ispričao je da se sve odigralo oko pola sata nakon ponoći. On je sjedio na Rivi, a ona je pokraj njega prošla s prijateljicama.

"Baš sudbonosni susret. Sjedio sam na Rivi kada je prošla ona i još, čini mi se, tri prijateljice. Ne znam točno, jer sam samo vidio nju. Gledali smo se netremice, oboje u čudu. Onaj osjećaj kao da znate nekoga cijeli život, a u stvari se vidite prvi put", ispričao je,

Rekao je da vjeruje da je osjećaj obostran te da je trenutak šutnje kad su im se pogledi sreli prekinuo pitanjem poznaju li se možda iz prošlog života.

Tek joj je uspio doviknuti ime

"Ona je uzvratila 'ma je li to moguće, jesam li luda' i krenula. Ja sam još uspio reći da stane, da nikad ne zna je li to to", priča on. Uspio joj je još doviknuti svoje ime.

"Kad sam došao doma, mislio sam da ću poludjeti s pitanjima što nisam ovo ili ono, vrtio sam film", priznao je.

Nije htio, previše opisivati sebe jer je rekao da će "ona znati", no zato je o misterioznoj Splićanki progovorio u superlativima.

"Prekrasna u crvenoj haljini, s dugom crnom kosom i predivnog osmijeha", rekao je i dodao da mu se ona, ako se prepozna, može javiti na Instagram: ivic_crni.