SEKSUALNE RADNICE O PRVOM DANU NA POSLU: ‘Zajahala sam šipku i od nervoze šutnula kantu za smeće’

Nisu se baš proslavile, ali danas se tome samo smiju

Prvi dan na novome poslu uvijek je stresan – treba ostaviti dobar dojam, skompati se s kolegama i odraditi najbolje što znaš. No, sve je to još na kvadrat kada odlučite karijeru započeti u industriji zabave za odrasle. Striptizete, seksualne radnice i eskort dame za Chive su podijelile svoje dojmove s prvog dana na poslu.

Klijenti imaju razumijevanja

“Bila sam jako nervozna. Nitko iz moje okoline nije znao da ću raditi kao prostitutka. Madam u bordelu znala je da mi je prvi dan, ali mi nije udijelila bogzna koliko vrijednih savjeta. Starija seksualna radnica rekla mi je sve što trebam znati uoči mojega prvog susreta s klijentom. Bio je mlad i lijepo me tretirao. Seks je bio kamilica. Nije bilo strašno. Zbog njega je bilo sve lako. Mislim da sam te noći imala nekoliko klijenata, ne sjećam se.”

“Bilo je zbunjujuće i čudno. Ni oglašavanje usluga nije mi bilo lako. Napisala sam da nudim ‘gole amaterske masaže’. LOL. Iskreno, ne sjećam se svog prvog angažmana jer se mnogo toga izdogađalo proteklih godina. Uistinu često uživam u poslu, tako da sam loše uspomene potisnula.”

“Samostalna sam eskortica. Ne radim ni za jednu tvrtku niti imam svodnika. Moj je prvi spoj bio u automobilu. Znam, je*eno je glupo. Bila sam vrlo nervozna, ali je tip bio sladak i drag, čist i dobroga izgleda. Nakon obavljenog posla, kupila sam nekoliko piva i opustila se. Bila sam sretna.”

Fetiš na mame i lizanje pazuha

“Očajnički mi je trebao novac te sam odlučila okušati se u prostituciji na neko vrijeme. Bila sam živčana na prvom spoju, ali mojim je klijentima bilo neugodnije nego meni, tako da je sve bilo brzo gotovo.”

“Radila sam kao dadilja, a onda sam s 18 odlučila to od*ebati i postati striptizeta. Već prve noći shvatila sam koliko frajera ima fetiš na majke. Još sam dojila kada sam počela raditi, a jedan mi je tip stisnuo grudi i cijelo vrijeme me oslovljavao s ‘mamica’. Mnogi su željeli kupiti moje mlijeko. Jedan je samo izvadio k***c i rekao: ‘Sjedni na njega!’ Oh, ne smijem zaboraviti lika koji se palio na lizanje pazuha. Imala sam strah od pozornice. Mislim da sam izgledala poput tek rođenog jelena, s obzirom na to da nikad prije nisam hodala u štiklama.”

“Moj prvi dan u striptiz baru bio je katastrofalan. Nosila sam brendirane štikle i noge su me ubijale. Bilo me strah razgovarati s ljudima i bila sam užasno nervozna. Nasreću, druge su cure bile drage i pomogle su mi da shvatim što mi je činiti. Danas, godinu dana poslije, i dalje se skidam za novac, ali mi je to sada skroz prirodno. Volim svoj posao i dobra sam u njemu. Usput snimam porniće i ovisna sam o tome.”

Pomaže tečaj glume

“Prvoga dana na poslu, klijent je platio 850 dolara samo da mi njuši pazuhe. Trajalo je 15 minuta i poslije me odvezao kući.”

“Radim kao domina. Prvi put sam bila jako nervozna, ali završila sam tečaj glume pa mi nije bio problem unijeti se u ulogu. Danas je to manje gluma, a više prirodno stanje. Smiješno je jer sam inače introvertirana i prilično tiha. No, kada krenem raditi, doživim potpunu transformaciju. Moj prvi klijent želio je da ga zavežem, ponižavam i stanem mu na lice. Bilo mi je zabavno i osjećala sam se moćno.”

“Prije prvoga izlaska na binu dobila sam napadaj panike. Plesanje i skidanje pred potpunim strancima nije mi zvučalo ugodno. Kada sam izašla, shvatila sam da neke od ljudi u publici poznajem (živjela sam u malenom gradu). Počela sam se čudno okretati oko šipke i slučajno šutnula kantu za smeće na njih. Definitivno nije bio moj dan.”