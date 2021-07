Zabrinuta djevojka potražila je pomoć kolumnistice Deidre Sanders na portalu The Sun. Ne brine ju to što njen partner od nje želi samo seks, nego jedna stvar koji radi tijekom, kako kaže, inače fenomenalnog seksa.

Upoznali se volontirajući

"Draga Deidre, s tim se tipom viđam od prošle godine i stvarno sam zbunjena zbog naše veze. On ima 30, a ja 26. Upoznali smo se preko lokalne volonterske grupe, koja je tijekom lockdowna dostavljala hranu ranjivim ljudima.

On je ljubazan, obazriv momak i vrlo se zaštitnički odnosi prema meni. Ali neće našu vezu formalizirati niti me nazvati svojom djevojkom - kaže da smo "prijatelji s pogodnostima". U početku je to bilo u redu. Sad me to malo muči jer mislim da se počinjem zaljubljivati ​​u njega.

Ne izlazimo na spojeve, iako su barovi i restorani sada otvoreni. Dođe kod mene nekoliko puta tjedno, a a dolazi i kasno vikendom nakon izlaska sa svojim prijateljima. Naša veza se uglavnom svodi na gledanje tv-a i seks. Ne razgovaramo puno prije nego što se počnemo ljubiti i uputimo ka spavaćoj sobi.

'Otvorim oči a on zuri'

Seks je sjajan, osim jedne stvari - uvijek drži širom otvorene oči. Prvi put sam to primijetio kad me ljubio, ali to čini i tijekom odnosa. Ako na sekundu otvorim oči, on zuri u mene.

Čini mi se pomalo čudnim i uznemirujućim. Kao da me promatra, umjesto da se izgubi u trenutku. Imala sam osam drugih ljubavnika i poljubila puno muškaraca, a to još nikad nitko nije učinio. Kad se ljubim ili vodim ljubav, fizički ne mogu držati oči otvorene. Pitala sam prijateljice i kažu da je normalno zatvoriti oči.

Što to znači? Trebam li se brinuti? Previše mi je neugodno da ga pitam za to, u slučaju da ga to uznemiri. Ne želim zvučati posesivno.“, pita zaljubljena volonterka.

Gledanje u oči može ojačati orgazam, ali treba brinuti nešto drugo

Deidre je prije svega odgovorila kako studije pokazuju da oko 15 do 30 posto parova drži oči otvorene tijekom seksa. "Zatvaranjem očiju osjećate se manje ranjivo i lakše se usredotočite na fizički osjet ugode. Ali neki stručnjaci vjeruju da održavanje kontakta očima zapravo pojačava orgazme. Možda vaš tip smatra da se to događa. Definitivno nema razloga za brigu.

Veći problem vaša veza, odnosno odnos kao „prijateljima s povlasticama“, koji vas očito više ne čini sretnima. Želite da vam bude partner. Ako i on ne želi isto, onda što ste duže s njim, to je veća vjerojatnost da ćete patiti. Na kraju ćete se osjećati iskorišteno. Morate odabrati trenutak za razgovor s njim. Recite mu da razvijate osjećaje prema njemu i želite biti njegova djevojka. Ako se ne može obvezati, možda ćete odlučiti da bi bilo bolje da nađete nekoga novog, koji će vam dati ono što trebate“, kaže Deidre.