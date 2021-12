"Najgori šef Velike Britanije" naišao je na salvu kritika zbog slanja sramotnih pisama o otpuštanju svog osoblja na Badnjak.

Radnicima u Horton Establishments Limited u Hullu rečeno je "iz vedra neba" da će ostati bez posla do Nove godine, ako se teška financijska situacija poslovanja ne promijeni u roku od tjedan dana, prenosi The Sun. Neki su dopis primili na Badnjak pa su bili više nego šokirani. Kada je Internet saznao za to pismo, izbila je velika buna protiv spornog šefa, neki ga ljudi nazivaju nepravednim i sramotnim.

'Zar nije mogao poslati pisma nakon Božića?'

Na Internetu su se mnogi pitali: "Zar nije mogao poslati pisma nakon Božića? Što nije pustio ljude da uživaju u blagdanima i danima bez stresa". Druga osoba je napisala: "Wow, ovo nije tužna vijest samo za zaposlenike, već i za sve one ljude o kojima ovi zaposlenici brinu. Trebali su ih prethodno upozoriti na ovo. Prenositi takve vijesti na Badnjak je grozno."

Sporna tvrtka se trenutno prodaje na aukciji, na web stranici Gilberta Baitsona. Traže se ponude za sljedećih sedam dana ili će zaposlenici ostati bez posla jer će ih firma proglasiti tehnološkim viškom. Tvrtka vodi skupinu posebnih škola u zajednici, domova za djecu i domova za odrasle.

U pismu osoblju stoji: "Ako nije moguće osigurati prodaju do 31. prosinca 2021., postoji vjerojatnost da će tvrtka morati prestati s radom, jer će prema predviđanjima za 2022. tvrtka završiti u stečaju u prva tri mjeseca sljedeće godine". Osoblju je rečeno da se može uključiti u početni konzultacijski sastanak s administratorima na kojem će dobiti više informacija o stanju tvrtke.