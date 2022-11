Kad je novinarka iz Edinburghua, Emmie Harrison-West, prošli tjedan otišla u teretanu, bilo je to prvi put da je tu kročila nakon deset godina, piše Metro.

Ona je prestala ići vježbati jer joj je bilo zlo od neželjene pažnje muškaraca. "Gledali su mi grudi dok sam dizala utege iznad glave. Uhvatila bih ih u ogledalu kako otvoreno bulje u moju stražnjicu i bedra dok sam bila na traci za trčanje", rekla je Emmie.

"Zbog vježbanja sam se trebala dobro osjećati, ali umjesto toga sam se osjećala kao seksualni objekt. Čak i kad bih se obukla u vrećastu, preveliku trenirku, i dalje bih iz teretane odlazila tjeskobna, nervozna i na rubu živaca", istaknula je.

Ovoga puta, Emmie je odlučna da ne doživi istu sudbinu, pa je sa sobom u teretanu povela svog muža. Smatrala je da je zbog njega drugi muškarci više neće mjerkati. Iako ju je neki tip gutao pogledom u odjeljku s utezima, Emmie se osjećala bolje sa svojim suprugom i sada je odlučila da je on prati kad god ide na trening.

Prema istraživanju Origyma pod nazivom "The Gym-timidation Report" koje je staro godinu dana, Emmie nije jedina koja sigurnost traži u društvu. Gotovo polovica ispitanih žena dovela je partnera na vježbanje.

Požudno su je gledali

Šest od deset žena priznalo je da su bile uznemiravane u teretani. One su otkrile da su im muškarci stajali preblizu, davali neprikladne primjedbe, flertovali s njima ili davali seksualne komentare.

I Emmie je to doživjela. "Sjećam se da su me na rubu bazena muškarci požudno gledali, dok su mi buljili u bradavice ili obrise mog tijela dok sam plivala", kazala je.

Ona takvo ponašanje naziva neprihvatljivim, ali ne misli da je otvaranje teretana koje su rezervirane za samo jedan spol rješenje problema.

"Iako se ne slažem s tim, zanimanje za teretane samo za žene me ne iznenađuje. To su zastrašujuća mjesta, pogotovu za jednu mladu ženu bez pratnje. Tužno je to da se žene žele izolirati samo da bi mogle vježbati. Kako je to normalno ili prihvatljivo?", istaknula je Emmie koja smatra da bi muškarci trebali promijeniti način na koji se ponašaju.