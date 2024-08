Austrijski multimilijarder Richard Lunger (91) početkom lipnja oženio se za 42-godišnju Simone Beinchen Reiländer, a sada dva mjeseca nakon vjenčanja, pronađen je mrtav u svojoj vili u Beču, pišu strani mediji.

"Nisam nervozan, očvrsnuo sam po tom pitanju", rekao je uoči svadbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Par se u listopadu prošle godine zaručio, no u prosincu prošle godine njihovoj vezi je ipak nešto stalo na put, pa su prekinuli. No, ubrzo su se pomirili te vjenčali pred matičarem. Na jesen su trebali održati i crkveno vjenčanje, no ipak se neće održati.

Foto: Profimedia

Pet brakova

Richard je šest puta bio u braku. Prvi put se oženio za Christine Gmeiner 1961. godine, a brak im je trajao do 1978. Godinu dana nakon vjenčao se s Cornelijom Laufersweiler, a u nju je toliko bio zaljubljen da joj je svakodnevno slao bukete cvijeća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

No, ipak je 1983. godine bračnoj sreći došao kraj. S trećom suprugom, Susanne Dietrich izrekao je sudbonosan "da" 1984. godine, no njezina rana smrt, sa samo 34 godine, zbog komplikacija nastalih nakon estetske operacije nosa, stala im je na put.

Foto: Profimedia

Četvrti brak s Christine Lugner odvio se 1991. godine te je s njom dobio i četvero djece, no razveli su se 2007. Supruga prije Simone, bila je 57 godina mlađa playboyeva zečica Cathy Schmitz, s kojom se vjenčao 2014., a razveo dvije godine nakon.

POGLEDAJTE VIDEO: Strani turisti impresionirani Arenom u Puli: 'Začudili smo se, misli smo da je Rim'

Tekst se nastavlja ispod oglasa