Vitalni djedica ima 125 godina i neslomljivi duh: Ovo je tajna njegovog dugog života

Marcelino Abad Tolentino, kojeg od milja zovu "Mashico", 5. travnja proslavio je svoj 125. rođendan te nosi titulu najstarijeg živućeg čovjeka u Peruu, a možda i u cijelom svijetu.

Marcelino živi u domu za starije i nemoćne u Huánucu. On je rođen 1900. godine u malom selu Chaglla. Ovaj veseli starac poznat je po tome što je vitalan i zdrav. On to pripisuje prirodnoj (neprerađenoj) hrani koju jede te za sebe tvrdi da ima neslomljivi duh.

Tijekom godina, Mashico je razvio dijetu temeljenu na hrani koju je uzgajao u vlastitom vrtu, koju je nazvao "rajska šuma". Njegovi obroci dugo su se sastojali od obilja svježeg voća, povrća i janjećeg mesa. To su, ujedno, sastojci za koje se vjeruje da su bili ključni za njegovu izuzetnu dugovječnost.

'Ne može živjeti bez avokada'

Mashico je svoju prehranu upotpunjavao onim što je sam skupljao iz prirode, poput trava i ljekovitog bilja, a to je navika koju je naslijedio od svojih predaka.

Kuharica u domu za starije i nemoćne u kojem živi Mashico, Dolores Pérez, za Infobae je otkrila da postoji jedna stvar bez koje on ne može živjeti, a ona je pozitivno utjecala na njegovu dugovječnost. "On uvijek traži avokado ujutro za doručak. Ne može živjeti bez avokada", komentirala je.

Znanstvenici su dokazali da je avokado dobar za dugovječnost zbog svog sastava bogatog hranjivim tvarima koje podržavaju zdravlje srca, mozga i stanica. Njegova redovita konzumacija može pomoći u očuvanju vitalnih funkcija tijela, smanjenju rizika od bolesti povezanih sa starenjem i održavanju općeg zdravlja.

Iako Marcelino više ne može hodati bez pomoći, i dalje uživa u svakodnevnim izlascima u invalidskim kolicima. Njegovo se zdravlje smatra "stabilnim" i unatoč tome što je izgubio roditelje kad je imao sedam godina nakon što su se tragično utopili dok su pokušavali prijeći rijeku Huallaga, naučio se prilagoditi i upravljati životom uglavnom sam.

