Djevojka se toga dana uputila na posao, ali ono što ju je dočekalo putem, nikako nije mogla očekivati. Naime, djevojka iz Novog Sada, primijetila je beskućnika koji se samo htio skloniti od jakoga vjetra, što mu ovoga puta nije pošlo za rukom.

Kako joj je to redovna ruta, upoznata je s činjenicom da se mnogi ljudi kojima je želja skloniti se od kiše i zime, okreću željezničkoj stanici koja im pruža krov nad glavom, piše Blic.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, jedan beskućnik nije imao sreće jer je ista po novome zatvorena, dok je on, kao i mnogi drugi, ostao na ulici i na velikoj hladnoći, a jedna mu je djevojka sa žaljenjem u očima, odlučila priči.

Bio je profesor kemije

Kako je opisala u objavi na Facebooku, čovjek je sjedio, bio slabo pokretan, a kada je ušla u razgovor s njim, saznala je i da je, na njezino veliko iznenađenje, profesor kemije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne razgovaram često s beskućnicima, iako im često dam koji dinar ili nešto za jelo, ali večeras me nešto potaknulo na razmišljanje. Nitko s njima ne razgovara, a svi ih zaobilaze kao nepoželjne pakete na ulici. Možda ovom nesretnom čovjeku u ovoj kišnoj i hladnoj noći, ta riječ nešto znači. Razgovarali smo i on je pozitivno prihvatio moje obraćanje i čini mi se da mu se svidjelo. Svidjelo se i meni. Saznala sam da je obrazovan i dobila sam grubi uvid u to zašto mu je sudbina takva kakva je" , primijetila je.

Nije bila sigurna je li mu za vjerovati o priči koju je pričao, a koja je bila vezana za njegovo obrazovanje u području kemije, ali intuicija joj je govorila da je to istina, s obzirom na elokventnost kojom je raspolagao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatekla ga je u papučama i pelenama

Zabrinule su je i njegove riječi o nedavnom izlasku iz bolnice. Beskućnik koji joj je pričao o svojoj vrlo tužnoj sudbini, na nogama je imao samo papuče, a nosio je i pelene za koje je djevojka bila sigurna da ih ne mijenja redovito jer naprosto nema kako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Postoji mogućnost da je čovjek dementan i da ima obitelj koja ga možda traži. Ako se netko slučajno nađe u priči, da zna gdje je. Dala sam mu nešto novca jer u blizini ništa nije radilo, a moj autobus uskoro je kretao. Zamolila sam ga da mi obeća da će prvo kupiti hranu, pa ako nešto ostane, može potrošiti kako god hoće", prisjetila se.

Nakon što se spremala na rastanak od ovog naizgled izmučenog gospodina, primijetila je da su mu prišle još dvije djevojke koje su načule njihov razgovor, a isti ih je očigledno potaknuo da i one na neki naći pomognu čovjeku koji se nalazi u teškoj situaciji. Pa je tako jedna djevojka pomogla s nešto malo novaca, a druga mu je udijelila jedno pecivo.

Također, djevojka iz Novog Sada, zaključila je kako postoji puno ljudi pored kojih ljudi samo prođu, bez da se osvrnu na njihov problem a možda im umjesto novca koji je svima prvi na pameti, mogu pomoći isključio s lijepom riječi koje će se s radošću sjećati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Marko je beskućnik, ali sada ima posao i smještaj: 'Čuda se događaju! Prvo sam se naspavao i okupao'