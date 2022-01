Brenna Kincaid ostala je bez oca s 18 godina i tada je gurnuta u financijsku neovisnost, a s 22 je, osim životnih troškova, na grbači imala i pozamašan studentski kredit.

"Ne smatram se žrtvom, ali svakako sam bila savršena meta“, govori o kultu u koji je bila uvučena. "Živjela sam u Bostonu, sama, nikoga nisam poznavala, radila sam puno radno vrijeme i jedva spajala kraj s krajem“, objašnjava Kincaid za Daily Star.

'Lako upadneš u zamku'

"Kada ti se s 22 godine, dok financijski jedva držiš glavu iznad vode; dok tražiš svoje mjesto pod suncem i treba ti vodstvo, pojavi naoko sjajno poslovno mentorstvo, lako upadneš u zamku“, opisuje kako je prihvatila da postane dio piramidalne sheme tvrtke temeljene na multilevel marketingu.

Iako taj princip zvuči kao tek jedan od niza korporativnih fraza, u pitanju je opasan princip koji, kao i druge piramidalne sheme, koristi iznimno malom broju ljudi na vrhu piramide, dok veliku većinu gura u dugove.

Opasna i raširena shema prodaje koja uništava živote

Obećanja o lakoj zaradi uglavnom se vrte oko: "Trebate privući samo pet (osam, deset...) novih ljudi koji će dalje prodavati umjesto vas, a kad oni privuku nove, vi ćete dobivati profit od svih ispod vas."

Ono što prešute je kako bi takav eksponencijalni rast u 10-ak stepenica ispunio svekoliko pučanstvo Zemlje.

Drugi važan element MLM shema je i „što više kupiš odjednom, to ćeš više uštedjeti“. Uhvaćeni u zamku, često se zadužuju kako bi kupili što više, a s obzirom na to da ne uspijevaju regrutirati vojske prodavača, često ostaju s dugovima i čitavim skladištima kozmetike, dodataka prehrani ili što god već prodaje konkretna MLM shema. A jednom kad se krene, ne mogu stati zbog nametnih normi.

'Prodavao je svoju krv da ispuni kvotu'

„Imala sam prijateljicu čijeg su dečka (sada supruga) nagovarali da prodaje svoju krv kako bi mogao kupiti još proizvoda da ispuniti kvotu. I on ju je prodao“, opisuje danas 28-godišnja Kincaid.

Takvo „ulaganje“ zvuči potpuno nerazumno, no što je osoba više uključena u MLM shemu, to razum igra manju ulogu jer piramidalne sheme koriste niz mehanizama koje inače koriste kultovi. I u tome su prilično uspješne te tako slobodni agenti postaju fanatični vojnici.

„Sada, kada gledam unatrag, neke od stvari koje su ljudi radili i koje smo smatrali normalnima, su potpuno sulude“, kaže Kincacid.

'Trudovima je dokazivala odanost poslu'

"Jedna žena je imala trudove na poslovnom skupu kako bi pokazala odanost poslu“, opisuje. Pritom vrijedi napomenuti da poslovni sastanak nije razgovor u uredu, nego fanatično masovno okupljanje na stadionu.

„Danas shvaćam da je to sve dio BITE modela“, kaže Kincaid, ciljajući na principe koje je prvi opisao dr. Steven Hassan, u knjizi „Borba protiv kontrole uma kultova“.

Dr.Hassan ističe kako su temeljne četiri metode kontrola ponašanja, informacija, misli i emocija (Behavioral, Information, Thought Emotion).

Ispiranje mozga deprivacijom sna

"Išli bi na poslovne sastanke na velike stadione gdje bi bilo 10.000 ljudi i praktički 72 sata ne bi spavali. Sada znam da je to ključni dio BITE modela. Deprivacija sna je, mislim, jedna od njihovih glavnih taktika pranja mozga. Ako dovedeš nekoga do točke premorenosti, da ne spava 72 sata možeš mu reći bilo što i to će mu se uvući u podsvjest“. kaže.

Kao i mnoge druge, i nju su ispočetka privukla obećanja koja su se pokazala kao čista laž. Rekli su joj da, ako će marljivo raditi i ako bude činila što joj se govori, nakon pet godina će zaraditi i do 1,2 milijuna dolara.

Ubrzo radila i po 60 sati, neplaćeno

"Nisam došla ni blizu te svote. Bila sam u samom vrhu, 0,003 posto, a mislim da sam zaradila oko 5000 dolara“, kaže. A za tih 1000 dolara po godini se prilično naradila.

„Govorili su mi kako se to može raditi uz normalan posao, no to uopće ne stoji. Kad sam konačno napustila, radila sam i po 40 do 60 sati na tjedan. Očito, to je sve bilo neplaćeno, jer se zarađuje na proviziji.Većinu vremena zapravo ideš unazad jer radiš besplatno“. kaže.

Kako, kao i svaki kult, i njena tvrtka sve čvršće indoktrinira svoje članove, nije ni shvatila da je u raljama kulta. Sve dok nije pogledala dokumentarac o vođi kulta Keithu Ranieru.

„To je bio 'aha' trenutak. Činilo mi se kao da gledam dokumentarac o svom životu. Morala sam ga gledati u šest navrata jer je bilo previše za mene“, prisjeća se. Ipak, njezin kult imao je odgovor i na takve optužbe.

Kult ima odgovor na sve

"Govorili bi: 'Ljudi misle da smo kult, ali oni jednostavno ne razumiju da što je sve potrebno kako bi bio uspješan. Ljudi kultom nazivaju svakog tko marljivo radi“, kaže.

No postajala je sve sumnjičavija, osobito nakon što se kult našao pod istragom saveznih tijela SAD-a. To nije promaklo vođama, pa su je poslali na terapiju.

„Rekli su da me šalju kako bi mi ojačali sampouzdanje, ali svi znamo da je pravi razlog bio da me se dovede u red“, kaže. Ipak, njihov pokušaj „reprogramiranja“ im se obio o glavu jer je, kaže, izgradila sjajan odnos s terapeutom.

Počinješ vjerovati da su oni jedini

"Nakon nekog vremena (u kultu) počinješ vjerovati da je ta skupina jedini način da stekneš financijsku neovisnost i slobodu. Zaista sam mislila da je to jedini put“, kaže te dodaje kako je terapeut malo po malo otvarao njen um.

„Potražila sam i specijalista koji se bavi kultuovima i počela se s njom sastajati u tajnosti“. dodaje.

U travnju ove godine konačno se počela izvlačiti iz ralja kulta, no to nije bilo nimalo lako.

"Jako su dobri u tome da te uvjere kako je to samo trenutak, kako si luda i kako dopuštaš da ti 'oni izvana' diktiraju život“ , opisuje i nastavlja:

Jako su dobri u izoliranju članova

"Pet godina nisam guglala ništa (o poslu) jer ti oni govore da to ne činiš. Kada sam ih konačno pretražila, ostala sam šokirana: 'O Bože, pa sve to je na internetu čitavo vrijeme?'. Kontrola informacija je također jedan od elemenata modela BITE“.

Njen odlazak, naravno, nije prošao bez otpora, od vrijeđanja do prijetnji sudskim tužbama.

„Najviše me šokiralo što su me počeli nazivati Judom, i govoriti da da sam opsjednuta demonima“, kaže. Biblijska terminologija je, doduše u skladu s retorikom njenog posla jer su joj, dok je bila odani član, jednako tako govorili da Bog želi da se obogati i izgradi posao. Svakog dana je morala donijeti tri nova imena, s brojem telefona.

Kada je odlazila, počeli su ju napadati kako nije kršćanka, a njen odgovor kako odlazi jer ova shema šteti ljudima, samo je pogoršao stvari,

Kada pranje mozga ne uspije, nastupaju odvjetnici

„Poslali su mi pismo svojih odvjetnika vezano uz moje društvene mreže u kojem su, kako su to formulirali, naveli da će poduzeti sve nužne mjere kako bi zaštitili svoj posao“. kaže.

Nakon odlaska, članovi kulta su otvarali lažne profile, ponekad se predstavljali kao članovi koji žele izaći, samo kako bi je potaknuli da napiše bilo što na temelju čega bi mogli podići tužbu.

'Ako ne kupuju, onda te ne vole'

Izlazeći iz kulta, strahovala je kako će izgubiti sve prijatelje i novac, no Kincaid ističe da joj danas ide sjajno i da je uspješna.

„Učili bi te kako oni ljudi koji ne žele kupiti tvoj proizvod te zapravo ne vole i ne podržavaju. Tako bi te i izolirali od bilo koga tko bi ti mogao otkriti istinu“, zaključuje.