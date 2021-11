Vođa kvazi-religijske skupine Robert Earl Burton navodno je seksualno iskorištavao svoje sljedbenike. Kada se suočio s tim optužbama, odgovorio je da je on biće vrlo razvijene svjesnosti i stoga on funkcionira po svojim osobnim zakonima, piše New York Post.

Novi Spotify podcast od šest epizoda pod nazivom "Revelations" istražuje kalifornijski kult sudnjeg dana koji se zove "Fellowship of Friends". Novinar Jennings Brown istraživao ga je tri godine. Bio je u njegovom kompleksu Apollo koji se nalazi u okrugu Yuba te je pričao s bivšim članovima koji su opisali pohlepu, licemjerje i okrutnost skrivene ispod ljuske intelektualne i kulturne profinjenosti, a sve je to začinjeno predviđanjima o smaku svijeta. No, unatoč mnogim optužbama za zlostavljanje "Fellowship of Friends" još uvijek bez problema djeluje i prima nove članove.

Ipak, ta zajednica nije uvijek bila poznata kao opasni kult. Organizacija je neko vrijeme bila prvenstveno poznata kao proizvođač prirodnog vina svjetske klase. Njihov brend naveliko je hvaljen, a proizvodili su "posebna, vrijedna i jedinstvena vina".

Taj posao sada je zatvoren, a sedam bivših članova kulta tvrde da ih je vođa Burton, seksualno zlostavljao. "Pričali su mi o seksualnim ritualima u kojima bi on pokušao imati seks sa 100 sljedbenika u jednom danu", rekao je Brown. "Nazvao ih je Festivalima ljubavi."

Žene su smatrane duhovno inferiornima

Burton, rođen 1939., bivši je školski učitelj iz Arkansasa. On se 1970.-ih javnosti predstavio kao kalifornijski guru. Učenje ruskog filozofa Georgea Gurdjieffa prilagodio je sebi, propovijedajući da se treba posvetiti finijim stvarima u životu, ukinuti negativno razmišljanje i živjeti u skladu s diktatima koje su Burtonu dali njegova "44 anđela".

Tvrdio je da su mu ti anđeli, među kojima je Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Dante Alighieri i Benjamin Franklin, dali upute po kojima bi njegovi sljedbenici trebali živjeti, a svako malo su ti anđeli predviđali apokalipsu.

Burton je naredio svojim sljedbenicima da financiraju njegovu "Galleriju", u kojoj su bila vrlo vrijedna umjetnička dijela, kako bi jednog dana mogao ponovo sagraditi civilizaciju. Tijekom 1970.-ih, Burtonovi zahtjevi bili su bizarni: sportska aktivnost, humor, naočale, kućni ljubimci mješanci i korištenje riječi "ja" - sve je to bilo zabranjeno. Ženama, koje su smatrane duhovno inferiornima, navodno je bilo zabranjeno zatrudnjeti.

"Jedna od najstrašnijih stvari koje sam čuo bilo je pravilo o pobačaju", rekao je Brown kojem su bivši članovi otkrili da je svaka žena u kultu morala pobaciti kad je ostala trudna.

Brojne optužbe za seksualno zlostavljanje

Unatoč tome što osuđuje homoseksualnost, Burton je navodno lovio mlade, privlačne muške sljedbenike, uvijek ciljajući na heteroseksualne muškarce.

Bivši član kulta Troy Buzbee 1996. godine podnio je tužbu u kojoj je naveo da ga je Burton seksualno iskorištavao kada je imao 17 godina. Prema Brownovom izvješću, sredinom 1990.-ih, Burton je seksualno napao Troyevog oca, Richarda Buzbeea.

"Richard je tada ispričao prijateljima i obitelji o zlostavljanju i pronašao mnoge druge koji su naveli slična iskustva uključujući, na njegov užas, njegovog vlastitog sina. Richard je to naveo u pismu koje je poslao drugim članovima kulta kako bi ih upozorio. Napisao je: 'Najveći šok bio je od mog sina Troya, koji mi je rekao da ga je Robert aktivno proganjao zbog seksa od trenutka kada je ušao u školu, u dobi od sedamnaest godina", kazao je Brown u podcastu.

Tužba je riješena nagodbom izvan suda. Godine 2005. kult je bio pod istragom zbog dojave da njegovo vodstvo plaća vjerske vize strancima kako bi oni bili Burtonu seksualni robovi. Sedam godina kasnije, na kompleks Apollo upali su istražitelji kako bi pronašli dokaze o proizvodnji droge. No, ništa nisu našli.

Brown je razgovarao i s bivšim glavnim financijskim direktorom kulta Charlesom Randallom koji tvrdi da je "Fellowship" proglašen religijom samo kako bi se izbjegla revizija Porezne uprave. "Izmislili smo religiju da prikrijemo činjenicu da je inače Robert radio što god je dovraga htio", rekao je Randall, koji je napustio kult 1994. godine. Brown procjenjuje da kult trenutno u cijelo svijetu ima 1.500 sljedbenika, a njih 500 nalazi se u kalifornijskom sjedištu.