Mladi Dubrovčanin koji koristi usluge eskort djevojaka za Dubrovački dnevnik progovorio je o svom iskustvu.

"Za mene to nije puko 'odrađivanje', nego neka vrsta igre", izjavio je muškarac u srednjim 30-ima koji je nekoliko puta upražnjavao plaćeni seks, no samo kada je bio na putovanjima.

Prvi put je za usluge eskort djevojaka čuo u društvu prijatelja, kada je jedan od njih opisao svoje iskustvo. Znao je da prostitucija postoji, no mislio je da je takvo što dostupno samo bogatima. Čak je mislio da je teško doći do tih djevojaka jer je ilegalno, no prevario se.

Navedeni su i podaci o cijepljenju

"Nakon nekog vremena te su me misli 'zagolicale' i kad sam bio na jednom putovanju čuo sam se s tim prijateljem i pitao sam ga da me uputi u cijeli proces", priznao je mladić.

Potom je došao do internetske stranice koja korisnike vodi u svijet eskorta, s raznolikom ponudom djevojaka. Na stranici se može odabrati država i grad, a potom i dostupne osobe.

Klikom na djevojku doznajete više detalja. Kako piše Dubrovački dnevnik, neke od njih rade samostalno, druge s agencijama; neke dolaze u stan, a druge koriste svoje prostore.

Dio njih uz fotografije ima i snimke, pa čak i recenzije. Navedeni su i podaci o izgledu, primjerice ima li umjetne ili prirodne grudi, visina, težina, je li pušač, a čak i je li cijepljena protiv koronavirusa.

Korisnici mogu poslati poruku djevojkama na broj telefona koji su ostavile ili preko stranice. Dubrovčanin tvrdi da je najsigurnija opcija kontaktirati osobu koja radi za agenciju, ima dostupno fotografiju, video i nekoliko recenzija. Uvijek je birao odnos na svom teritoriju jer se tako osjećao sigurnije.

Preferira 'zabavu' izvan Dubrovnika

Cijena usluga je od 150 eura pa nadalje. On je najviše izdvojio 300 eura jer je djevojci odlučio dati veću napojnicu. Najčešće se nude opcije od sat vremena, dok je za noć potrebno izdvojiti oko 1000 eura.

"Sve je tu vrlo jednostavno i u dopisivanju se odmah dogovorimo pravila. Najvažnije je utvrditi identitet djevojke, ali i one traže provjeru klijenta. Nema nikakvog straha primjerice od gubitka novaca jer sve se plaća na kraju. U dopisivanju se odmah zna je li to ozbiljna osoba, a ja sam jednu zamolio da mi snimi video i kaže točno određenu rečenicu. Nekako sam bio sumnjičav je li to stvarna osoba. Kada sam se uvjerio da nije prijevara, onda je ona došla do mene i to je bilo to", izjavio je mladić, koji ipak ne preferira ovaj oblik druženja u Dubrovniku.

"U gradu ima jako puno dostupnih djevojaka tijekom ljeta i mislim da je to najviše u Hrvatskoj, dok zimi prednjače Zagreb i Split. Neke od njih su označene da su u Dubrovniku, ali zapravo su na putovanju pa im se može platiti put i onda one dođu. Osobno ne bih to radio ovdje jer više volim negdje otputovati i tako se zabaviti. Grad je premali i teško je otići primjerice u hotel pa da sutradan za to ne zna cijeli grad. Nije mi barijera neki moral u smislu korištenja escort usluga nego jednostavno ovaj mentalitet koji je nastrojen previše osuđujući i ljudi ti odmah zalijepe etiketu. Zbog svega toga biram neke druge lokacije", pojasnio je.

'Bolja opcija od varanja žene'

Tvrdi da nikad nije osjetio da djevojke "odrađuju" seks. Sve doživljava kao predstavu koja ima svoj početak i kraj, a otvoreno je rekao da je "usluga vrhunska i osjećaj fenomenalan".

Međutim, ne vjeruje da će cijeli život plaćati za seks.

"Mislim da je ovo bolja opcija nego primjerice varati djevojku ili suprugu s nekom drugom ženom i pri tome obje osobe zavlačiti. Ovo su djevojke koje su svjesno pristale na to. Osobno ulazim u odnos koji nema emocija, niti nekih repova koji će se kasnije povlačiti i komplicirati stvari. Ovo je za mene prirodan način odrađivanja seksualnog čina i zadovoljavanja potrebe. Ne vidim apsolutno ništa sporno u tome", naglašava Dubrovčanin.

Svaki njegov odnos započinjao je razgovorom jer nije htio da se djevojke osjećaju loše.

"Zanimljivo je kako od tri djevojke samo je jednoj ovo bio primarni posao. Dvije su zaposlene i ovo rade povremeno što im je dodatni izvor zarade. Jedna mi je čak rekla da ima dečka. Ovo su zaista ljudi otvorenih svjetonazora, to je jedna skroz druga priča. U šali kažem kako bih ovo preporučio svima kojima se ne da trošiti vrijeme na dopisivanja i krive osobe. Jednostavno čovjek si ponekad treba dati oduška", zaključio je.