Žene reddita, koliko često doživljavate seksualno zlostavljanje, šovinizam i seksizam od strane muškaraca?, pitala je reditovka iz Hrvatske i pojasnila: " Pod zlostavljanje mislim na fizičke dodire (u klubovima i sl.), pod šovinizam i seksizam mislim na komentare tipa "Žena nije nego da rađa djecu", na dovikivanja, neumjesna pitanja tipa "Jesi se udala (i zašto nisi, vrijeme ti je)?" Navela je i svoje nedavno iskustvo koje ju je potaknulo na pitanje.

'Cijeli tjedan mi je bilo mučno'

" Ja sam nedavno doživjela to da me na radnom mjestu čovjek dodirnuo po donjem dijelu leđa i pozvao kod njega, pritom stalno komentirajući moj izgled. Čovjek koji mi po godinama može biti otac. Cijeli tjedan mi je bilo mučno i nisam se osjećala dobro. Malo sam razmišljala o tome što sve mi žene trpimo na dnevnoj bazi i shvatila da svakodnevno doživljavam nekakav oblik seksualnog nasilja i šovinizma, taman to bilo nešto 'benigno' tipa dovikivanje na ulici.", opisala je.

Priče žena s Reddita još jednom su pokazale da je seksualno zlostavljanje sveprisutno, od izlazaka u klubove do posla, od virtualnog svijeta do javnog prijevoza. Od dobacivanja, dodirivanja, ali i napastovanja te prijetnji nisu sigurne ni kada se vraćaju kući, čak ni dok su tek djevojčice od 14 godina.

'Kad sam imala 13 godina, nudio mi je cijelo svoju plaću'

"Kad sam imala 13 godina i započela pubertet, susjed u 40-ima, koji me zna od moje 5. godine, prišao mi je i ponudio svoju mjesečnu plaću da odem s njim u njegov drugi stan (u prvom je živio sa suprugom). Rekao mi je da bi mi dao taj stan na korištenje i da mogu dovesti prijateljice. Rekla sam mami. Mama ga je osramotila pred cijelim susjedstvom, no nije bilo daljnjih posljedica.

Sa 16 godina sam se vraćala iz izlaska. Netko je dotrčao do mene i mobitelom uslikao ispod moje suknje, pa pobjegao. S 19 godina sam radila preko ljeta na Viru, u jednom dućanu. Nekoliko dana za redom me na putu prema poslu pratio neki lik i prije nego bih otvorila dućan bi virio kroz prozor dok sam radila i istovremeno masturbirao. Treći dan ga je na djelu uhvatio poznanik, te mu na grub način pokazao sto će biti ako nastavi. Istog ljeta mi je 70-godišnji kupac (koji je mislio da sam maloljetna jer mu je kolegica to u sali rekla) ponudio da dođem kod njega i da "nećemo ništa raditi, već ćemo se samo maziti".

Kada sam odselila u Njemačku, prvi posao mi je bio konobarenje u hotelu. Ljudi su mi svakodnevno prilazili s nepristojnim ponudama ili su imali ideju da sam uključena u cijenu sobe. U istom hotelu sam neslužbeno vodila cijeli odjel, no šef je tražio da dijelim poziciju s jednom muškom osobom kako ljudi ne bi propitkivali zašto me je unaprijedio. Tom šefu sam se sviđala i na kraju je ispalo kako ja moram snositi odgovornost za to sto se njemu diže na mene.

U tom hotelu sam radila s djevojkom koja se potajno bavila eskortom. U biti, bile smo si dobre. Kada se to pročulo, muški zaposlenici su zaključili da, s obzirom na to da smo prijateljice, to znači da se i ja bavim tim poslom i da ću i s njima biti (naravno, besplatno). Kada sam ih odbila, ispala sam još veća kur*a od onih profesionalnih. Naravno, tu su još mnoge situacije neprikladnog dodirivanja u gradu, dobacivanja, komentara, itd.", opisuje jedna.

Imala sam 14 kad se lik od 30+ zaustavio i počeo'

"Kad sam imala 14 vraćala sam se kući iz škole usred bijela dana i neki frajer sigurno je imao 30+, me zaustavio i pitao hoću li njime izaći na kavu . Kad sam ga odbila lik je hodao za mnom i derao se, zvao me raznim uvredama dok nisam pobjegla u najbliži dućan. Imala sam još raznih iskustava od neželjenih dodira neugodnih komentara praćenja i sl. ali ovo mi je ostalo najviše u sjećanju jer me zgrozilo sto mi se takvo nešto dogodilo dok sam bila praktički dijete.", prisjeća se druga.

" Od djetinjstva pa do sad nije prestalo, od dobacivanja po cesti, pipkanja po cesti i klubovima, do hodanja za mnom. Najgore mi je bilo kad me jedan lik znao slijediti po gradu dok sam bila u srednjoj, a znao se sakriti u grm i čekati i onda bi iskočio i počeo me pipkati. Nisam bila jedina kojoj je to napravio. On je imao između 30 i 40 tad. Bilo je tu agresivnih ispada ako bih odbila nekome dati broj/piće", kaže ističući da je uvijek pristojno odbijala jer nije imala namjernu nikoga ponižavati. "Bilo je seksualnih komentara i dobacivanja na radnom mjestu od šefa ili kolega. ne želim dalje razmišljati o tome, ali sam se sjetila jedne meni jako tužne situacije kad me jedan lik pijan počeo pipkati i grliti, na što sam ga ja zamolila da prestane, on je na to poludio i počeo vikati na mene, a ljudi su naravno reagirali tako da su okrivili mene da lažem i/ili nije napravio ništa strašno. Jedna cura s kojom sam se tad družila mi je rekla "nitko nikog nije dirao", prisjeća se.

'Profesor matematike, obiteljski prijatelj ...'

"Muka mi je pisati što sam sve doživjela u mladosti ,kad ljigavi starci nanjuše prepristojnu uplašenu djevojku. Profesor matematike koji je puno djevojaka zlostavljao, davao mi je instrukcije iz matematike i bio naravno obiteljski prijatelj; dirao me ljigavac po leđima dok su mi roditelji bili u drugoj sobi. Svi su ga obožavali, nemam pojma zašto nisam rekla, vjerojatno sam znala da ne bi ništa napravili. Bilo je ljigavaca puno, instruktori vožnje, do luđaka u Maksimiru i tramvaju. Fuj.". opisuje

Iako su mnoge istaknule kako su mlade djevojke puno češće žrtve, ni odrastanjem zlostavljanje ne prestaje, a seksizam i diskriminacija se seli na posao.

'Skoro na dnevnoj bazi na poslu'

"Toliko često da je žalosno. Da se razumijemo i dalje se osjećam sigurno gdje živim, i većinu tih sranja zaboravim sljedeći dan, ali ono moglo bi se i bez toga. Neugodnije situacije su mi se definitivno dešavale kad sam bila klinka, od onih perverznjaka koji ti se namjerno naslanjaju ma guzicu u tramvaju, do likova koji bi mi iz auta dobacivali da bi me jeali (a ja na putu za školu..osnovnu). Sada kad sam starija, 'ajmo reći znam procijeniti kako se postaviti u kojoj situaciji, koga mogu stjerati u pi*u materinu, a koga samo treba ignorirati.", opisuje.

"Skoro na dnevnoj bazi od stranaka na poslu dobivam onaj famozni 'žensko si, ljepša si kad se smiješ' komentar. Radim u profesiji u kojoj nije ništa smiješno, niti je moto ona 'kupac je uvijek u pravu', dapače, što ozbiljnija faca to bolje. Ali eto, uvijek se nađe tih "smij se" likova' ", opisuje.

'Požele mi da me netko siluje jer sam odbila dejt'

"Seksualno uznemiravanje uživo na sreću ne doživim baš često, imam resting bitch face dok hodam po cesti pa mi svakako nitko ne želi prilaziti. Zato sam svašta doživjela na aplikacijama prije par godina. Od toga da dobijem neželjeni dick pic nakon potpuno neseksualnog razgovora, do toga da me se zove frigidnom jer ne želim sextati s nekim koga ne znam pa do toga da mi se zaželi da me netko siluje jer sam odbila dejt.

Seksizam sam doduše znala doživjeti na tjednoj bazi na bivšem poslu (područje većinski muške populacije i kolega i kupaca). Ako kupac ne bi znao objasniti što treba ili bi mu postavljala previše pitanja da mu pomognem, izderao bi se na telefon da ga se spoji s nekim muškim. Kad bi ljudi došli u poslovnicu, meni bi prišli kao da sam info-pult, a ne ravnopravna prodavačica jer sam jedino žensko. Dodavanje na fejs preko mog imena i prezimena koji piše na ponudi ili u mailu. Komentari poput 'ajme cura koja je pametna i lijepa, to se rijetko viđa', a ja sam prefina da izazovem problem nasred trgovine. Bivši šef me zvao s nadimkom koji je realno creepy, ali probala sam to opravdati s time da sam bila najmlađa zaposlena kad sam došla.", zaključuje.