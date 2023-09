Instruktorica borilačkih vještina Natasha Gunther Santana (26) iz San Josea iz SAD-a otišla je u bolnicu s, kako je mislila, bezopasnom infekcijom sinusa, a zatim se vratila kući s "pola lubanje", piše The Sun.

Česti sinusitis kod Natashe doveo je do gnojnog apscesa mozga, a da bi ga uklonila imala je četiri različite operacije. Pored toga, liječnici su joj morali odrezati dio kosti. "Osjećala sam se vrlo nesigurno i zbog toga sam bila izuzetno depresivna", kazala je Natasha.

Ona je prvi put oboljela od infekcije sinusa 2021. godine, a potom je imala još četiri. Svaki put bi uzimala antibiotike koji bi joj privremeno smanjili simptome, ali bi se oni vraćali.

Posljednji put kad je imala sinusitis nije ga mogla izliječiti, pa su njeni strahovi počeli rasti. Zatim je počela povraćati, imati jake migrene te je postala neobično ljuta i nerazumna.

Komplikacije nakon operacije

"Postala sam druga osoba s drugačijom osobnošću. Bila sam jako ljuta na cijeli svijet i nisam bio svoja", otkrila je Natasha. Testovi u bolnici otkrili su da je imala PRKCD mutaciju imunodeficijencije, što je značilo da antibiotici više nisu djelovali.

CT je kasnije potvrdio ono najgore - imala je moždani apsces, odnosno gnojnu oteklinu na mozgu. Natasha je bila podvrgnuta temporalnoj kraniotomiji 13. prosinca 2021. godine, no pojavile su se komplikacije kada je razvila akutnu duboku vensku trombozu i doživjela napadaj.

Ukupno je imala sedam različitih operacija, četiri na mozgu i tri na sinusima. Osim toga, imala je samo pola lubanje čega je sljedećih pet mjeseci morala nositi kacigu. Natashi, koja je također morala ponovno učiti hodati i govoriti, čak joj je savjetovano da se izbjegava gledati u ogledalo jer bi vjerojatno bila previše šokirana onim što vidi.

'Sretna sam što sam živa'

"Dala sam sve od sebe da ne idem van. Izašla sam iz kuće u posjet liječniku i možda manje od pet puta na mjesta poput trgovačkog centra. Nosila bih svoju kacigu i majicu s kapuljačom da ljudi to ne vide. To je izuzetno strašno. Također sam bila jako traumatizirana i bojala sam se da ljudi koji prolaze slučajno ne nalete na mene. Trebalo mi je oko godinu dana da prebolim traumu i strah da me netko slučajno ne udari", ispričala je Natasha.

Proces oporavka bio je mučan i intenzivan, no na svu sreću imala je podršku supruga Joaoa (32) i sedmomjesečnog sina Raidena. Nakon dva mjeseca, oteklina na Natashinoj lubanji se smanjila. Sada joj je ostao ožiljak koji se proteže oko glave, kao i mala udubina na lijevoj strani uha.

Iako je iskustvo bilo traumatično, Natasha je rekla da je iz njega izašla s mnogo pozitivnijim načinom razmišljanja.

"Imam prelijepog dječaka, a suprug i ja uskoro ćemo proslaviti godinu dana braka. Ponovo predajem, a život je lijep. Od operacije imam glavobolje svaki dan, to nije nestalo. Ali pomirila sam se s tim da je ovo moja nova normala i sretna sam što sam živa. Ako imate infekciju sinusa više od tri puta godišnje, obavite CT glave i posjetite stručnjaka. To bi vam moglo spasiti život", istaknula je Natasha.

