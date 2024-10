Otac prešao 50 km kroz ruševine da stigne kćeri na vjenčanje: 'Svi bi to napravili'

Odlučan otpratiti svoju kćer do oltara, David Jones prešao je gotovo 50 kilometara, od kojih je 27 pješačio, kroz ruševine koje su ostale iza uragana Helena kako bi stigao na vjenčanje na vrijeme. ''Učinio sam ono što bi svaki otac učinio'', rekao je ovaj 64-godišnjak za časopis People.

Jones je nakon uragana krenuo na put koji inače traje svega dva sata vožnje automobilom, kako bi stigao na vjenčanje kćeri koje je bilo idući dan.

Nakon sedam sati, konačno je stigao do granice, ali ona je bila zatvorena i policijski službenici nisu dozvoljavali prolaz automobilima i kamionima. ''Oprostite, mostovi i ceste su oštećeni. Ne možete proći'', rekli su mu. Pitao je za sporedne ceste, no rekli su mu da je njih odnijela voda.

Već je bilo dva sata ujutro, a vjenčanje je bilo u 11 sati pa je umjesto čekanja u automobilu Jones odlučio nastaviti put pješice. ''Bit ću ondje da je otpratim do oltara'', rekao je policajcu.

Ostavio je automobil, zgrabio ruksak, te krenuo hodati kroz noć. ''Bio je mrkli mrak, bez ulične rasvjete, bez ičega. Devastacija je bila neopisiva, dijelovi cesta potpuno isprani. Bilo je krhotina posvuda'', kaže.

Policajci su ga cijelim putem pokušavali zaustaviti, ali on je bio uporan. Oko 3 sata ujutro vidio je buldožer i rovokopač kako čiste cestu, okruženu visokim hrpama smeća. ''Mislio sam to zaobići, ali sam zakoračio u blato i propao do koljena. Jedva sam izvukao nogu, ali sam ostao bez cipele. Nju sam morao iskopati kako bi mogao nastaviti dalje'', priča te dodaje kako je nakon toga neko vrijeme puzao, kako bi stigao na čvrsto tlo.

Foto: Pixabay

Nakon nekog vremena među policajcima proširio se glas o ocu koji želi stići na vjenčanje svoje kćeri. A kada je stigao do mjesta gdje su posljedice razaranja bile manje jedan od njih ponudio mu je prijevoz dalje, do centra grada. Rekao mu je, ''Svi pričamo o tebi, svi pričaju o tvojoj odlučnosti da stigneš.''

Nakon toga morao je još jedan dio proći pješke. Počeo se brinuti da neće stići na vjenčanje.

Taj policajac mu je ponudio prijevoz do centra grada, ali nakon toga se vratio pješačenju. Nakon nekoliko kilometara pokraj njega se zaustavio kamion koji ga je odvezao do cilja. Tamo je stigao dovoljno na vrijeme da se presvuče i stigne do crkve u kojoj se održavalo vjenčanje, sve kako bi svoju kći otpratio do oltara.

"Svaki tata želi svoju kći otpratiti do oltara. Svi smo bili dirnuti i plakali smo'', rekao je.

