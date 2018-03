ONA SLIKA GLAZBU: Umjetnica čiji um vidi boje tamo gdje ostali čuju note

Melissa McCracken ima neobičan um. Ona vidi boje tamo gdje je glazba. Svaku skladbu koju čuje vizualizira i pretače u umjetničko djelo na platnu. Ovaj su fenomen uspješno objasnili i neurolozi. Djevojka ima “moć” da sintetizira zvuk u boju.

“Do svoje 15 godina mislila sam da svi oko mene, baš kao i ja, u svemu vide boje. Boje knjiga, boje matematičkih formula, boje na koncertima. Tek kada sam pitala brata koje je boje slovo C, a on me čudno pogledao, shvatila sam kako je to svojstveno samo meni”, kaže Melissa na svojoj web stranici.

Uz svaku sliku koju je naslikala, Melissa je objavila i glazbu koju je naslikala. Tako primjerice ova pjesma:





..izgleda ovako:

” Kada čujem glazbu, ja ju filtriram u boje. To sam shvatila još u srednjoj školi. Imala sam plavi mobitel i pjesmu Michaela Jacksona, koja je narančasta, sam postavila kao zvono. Kada sam rekla prijateljici da će to biti super kontrast, ona mi je rekla da to nema nikakvog smisla”, rekla je za OWN slikarica. Ovako zvuči Etta James…

..a ovako izgleda u Melissinom umu i očima:

“Slikati sam počela sa 16 godina. Dok sam bila na razmjeni u Njemačkoj, moja me je domaćica poticala na slikanje. Sada mi je to posao”, kaže Melissa koja je kistom oslikala i “Zamisli”, Johna Lennona:

“Nisam veliki ljubitelj contry glazbe jer je sva žućkasta i pomalo blatna. Odrasla sam uz Stevia Wondera čije su pjesme prepune boje, možda zato što su tako emotivne”, opisuje Melissa koja prima i glazbene želje.