Australka Kayla Jade jedna je od najpopularnijih zvijezda na OnlyFansu, ali čini se da ju je to koštalo veze s obitelji nakon što je jedan muški rođak objavio slike s njezinog profila ostatku njezine obitelji.

Kayla kaže da je to što je njezin rođak učinio nezakonito te je objasnila kako se osjećala nakon što je njezina obitelj saznala što radi. Kayla je OnlyFans profil otvorila prije otprilike godinu i pol dana, i iako to nije rekla svojoj obitelji, nije to ni pokušavala čuvati tajnom.

"Nisam se trudila sakriti to jer sam znala da će to na kraju izaći na vidjelo. Kako je vrijeme prolazilo, postajala sam sve popularnija i ljudi su počeli gledati moj sadržaj. Prijatelji su počeli viđati moje stvari i na kraju ih je vidjela moja obitelj. Moja mama i sestra nisu se mogle suočiti sa mnom u vezi s tim, pa su zamolile tatu da me nazove u vezi s tim."

Tvrdi da je ostatak obitelji ne može pogledati u oči i ne razgovaraju s njom, a zatim je jednog dana dobila poruku od člana obitelji koji je se odriče. Taj član obitelji je poslao slike koje je Kayla objavljivala u obiteljski grupni chat. Kayla je rekla da je ljuta zbog toga i ne može vjerovati da joj je to napravio netko iz obitelji.

Kad se pokušala suočiti sa svojim muškim rođakom oko toga, Jade tvrdi da on ne preuzima odgovornost za svoje postupke, odbijao je priznati da je to on i pokušavao je okriviti druge ljude.

"To je tvoj život i na tebi je što ćeš raditi", "Žao mi je zbog tvoje obitelji", bili su neki od komentara.

Jedina osoba koja je stala uz nju je njezin otac za kojeg Kayla tvrdi da je prizemljen i pun podrške.