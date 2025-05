Nije sjeo pet dana, sve ga je boljelo, a jednu nuspojavu nije očekivao: 'I tako cijeli dan'

U vremenima kada većina poslova uključuje sate provedene u sjedećem položaju pred ekranima i za radnim stolovima, sve je više dokaza da dugotrajno sjedenje ozbiljno ugrožava zdravlje. Ovaj Youtuber zato se odlučio na neobičan eksperiment tijekom kojeg nije sjeo punih pet dana.

Istraživači preporučuju stajanje barem dva do četiri sata tijekom radnog vremena dana kako bi se smanjili zdravstveni rizici povezani s dugotrajnim sjedenjem. Neki stručnjaci preporučuju da zaposlenici sjede 60 % radnog vremena, 30 % vremena bi trebali stajati, dok se 10 % vremena trebaju aktivno kretati. Drugi predlažu da ti omjeri budu 50:25:25. Lucas Ball, poznat pod nadimkom Pigmie, taj je savjet shvatio doslovno i doveo ga do ekstrema – odlučio je ne sjediti tjedan dana.

Čučao je nad WC-om

Pravila eksperimenta bila su jasna: Ball je mogao ležati točno osam sati noću, ali ostatak vremena morao je provesti uspravno. To je značilo da je u kupaonici čučao nad WC-om, a u automobilu nije dopuštao da mu stražnjica dodiruje sjedalo.

"Dugotrajno sjedenje i nedostatak tjelesne aktivnosti povezani su s pretilošću i nizom stanja koja iz nje proizlaze", rekao je 34-godišnji Ball kada se odlučio na ovaj izazov. "Sjedenje može rezultirati bolovima u leđima, disfunkcijom kralježnice, degeneracijom zglobova, lošim držanjem u gornjem dijelu leđa, vratu i ramenima, kao i vaskularnim problemima u nogama."

Iako je cijenio to što izazov može provesti jednostavno, bez skupe opreme, ipak je kupio visoki radni stol od bambusa, namjenjen za stajanje tijekom posla, kako bi sebi olakšao provedbu eksperimenta. To se pokazalo kao dobar potez. Ball je otkrio da je produktivniji kada stoji na poslu.

Televiziju gledao stojeći

Nakon radnog vremena pokušavao je ostati u pokretu kako bi odagnao umor koji mu se uvlačio u noge i stopala. Televiziju je gledao i večerao je stojeći. Trećeg dana stvari su se počele mijenjati.

"Stvarno me pogodilo u potkoljenicama i stopalima. Sve me boljelo i bio sam umoran, osjećao sam se kao da mi se držanje dok stojim počinje opuštati", podijelio je Ball. "Osim toga, bio sam i izuzetno gladan. Možda sam bio gladan zbog sagorijevanja dodatnih kalorija, ali ono što sam primijetio je da mi je hrana odvraćala misli od stajanja'', dodao je, a to je bila nuspojava koju nije očekivao. "I djelomično zbog toga, jeo sam stalno, tijekom cijelog dana."

Pogrbio se

Jedva je čekao leći tijekom dopuštenih osam sati. S vremenom mu se san pogoršao jer su mu je osjećaj u nogama postao izrazito neugodan. Satima se prevrtao pokušavajući ih istegnuti. Ball je prekinuo izazov petog dana i procijenio stanje u kojem se našao.

Primijetio je da se pogrbio – gornji dio leđa bio mu je zaobljen, ali mu je stražnjica više stršila.

"Izgleda kao da se počinjem ozbiljno grbiti, pogotovo u gornjem dijelu leđa'', objasnio je. "No ako gledamo s pozitivne strane, čini se da mi se vraća nešto više zakrivljenosti u donjem dijelu kralježnice, što je i trebalo biti prisutno."

Kukovi i koljena su ga boljeli, a dobio je i pola kilograma, vjerojatno zato što se hranom pokušavao utješiti. No, probava mu je bila "brža i lakša", a procijenio je da je bio 30% produktivniji na poslu.

"Mislim da ću odsad ustajati, možda odmah kad počnem raditi za računalom, na nekoliko sati. Kad osjetim umor, izvući ću stol za sjedenje'', rekao je Ball prije nego što je konačno sjeo. Postoje prednosti i mane stolova za stajanje – istraživanja sugeriraju da mogu poboljšati držanje, pomoći u regulaciji šećera u krvi i povećati koncentraciju. Međutim, također mogu povećati umor i rizik od razvoja proširenih vena, piše New York Post.

Samo stajanje nije dovoljno – stručnjaci preporučuju redovite pauze i kretanje tijekom dana kako bi se poboljšala cirkulacija i smanjila ukočenost.

