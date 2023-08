Muškarac je doživio šok nakon što je otkrio da je u srodstvu sa svojom budućim suprugom. Sve je objasnio na Redditu:

“Moj zaručnik i ja vjenčat ćemo se za nekoliko mjeseci. Jako smo sretni i zaljubljeni", započeo je svoju ispovijest. Međutim, dok je par organizirao svoje vjenčanje, muškarac je kupio DNK test, koji je otkrio neočekivane rezultate.

"Vidio sam akciju na portalu Ancestry.com za DNK test i kupio sam jedan za svog zaručnika. Prije nekoliko sati dobio je rezultate. U odjeljku 'prikaži podudaranja DNK' bila je moja slika. Joj, to nikad nije dobro. Piše da smo rođaci u trećem koljenu. Njegov tata, koji je, pretpostavljam, napravio test prije mnogo godina, također se pojavio,” nastavio je muškarac.

Čovjek je rekao da je zbunjen.

“Ne znamo kako se osjećati. Ssada smo na odmoru s velikom grupom. S jedne strane, mi smo homoseksualci, tako da nema brige oko rađanja djece. Također smo oboje Židovi. Ne postoji scenarij u kojem bismo prekinuli ili nešto slično, ali jednostavno se osjećam tako čudno zbog toga. On sada ne želi nikome reći niti razgovarati o tome, ali morao sam ovo riješiti. Ne znam kako to osjećati ili kako to obraditi. Je li to suludo? Nije li to ništa strašno?"

Mnogi su u komentarima rekli da to nije vrijedno prekida.

Jedan korisnik je napisao: “Nije ništa strašno. Prvi rođaci bili bi jezivi, ali treći rođaci su ok. Budući da neće biti djece, nema razloga da ne nastavite s vašom vezom. To nije incest.”

Dok je drugi rekao: "Eh, osjećam se kao da je to u redu. Ne vidim zašto bi vas to trebalo spriječiti. Možda je ovo nepopularno mišljenje."