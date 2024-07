Muškarac koji je bio proglašen mrtvim na 45 minuta te smješten u vreću za tijelo, tvrdi da je ga je u život vratio duhovni vođa prenijevši mu srcedrapajuću poruku. Bolničari su mislili da je Vincent Tolman preminuo nakon što su ga pronašli na podu američkog restorana brze prehrane "Dairy Queen".

Koban dodatak prehrani

Tada 25-godišnjak iz Teksasa objasnio je da su on i njegov prijatelj konzumirali snažan dodatak prehrani koji im je pomogao pri povećanju mišićne mase tijekom treniranja bodybuildinga. Nakon što su zalihe dodatka prehrani presušile u Americi, Vincent i njegov prijatelj su odlučili naručiti proizvod internetom iz Tajlanda.

Dodatak je bio znatno moćniji od onoga na što su navikli i nenamjerno su uzeli preveliku dozu, zbog čega su poćeli povraćati te se osjećati delirično. Vincent je tadašnji događaj opisao u podcastu "Coming home", prisjetivši se da su otišli u restoran s nadom kako će im se stanje poboljšati.

Foto: Shutterstock

"Moj prijatelj je počeo padati u nesvijest dok je vozio. Tresao sam ga da ga pobudim", otkrio je Vincent. On je isto uskoro počeo osjećati sedativni učinak formule.

"Zadnje čega se sjećam jest soba koja se počela vrtjeti i da sam se onesvijestio na tlo na leđima", ispričao je. Naime, počeo je povraćati, no sadržaj mu je ušao u pluća i ugušio se.

Osjećaj kao u filmu

Hitna pomoć je brzo došla na mjesto događaja, ali njihovi su pokušaji oživljavanja bili bezuspješni. Vincent je stavljen u vreću za tijelo i smješten u kola hitne pomoći, a tvrdi da se tadašnjih trenutaka djelomično sjeća. Opisao je da se osjećao kao u filmu, preispitujući redateljeve odluke. Bolničari su ga ponovno počeli reanimirati, zbog čega je Vincent počeo pokazivati znakove života i njegovo srce je naposljetku počelo raditi. Sljedeća tri dana je proveo u komi, a cijelo to vrijeme vodio ga je duhovni vođa. Takozvani guru ga je vodio kroz zagrobni život, pokazavši mu sve loše stvari koje je učinio tijekom života.

Foto: Shutterstock

"Nisam to vidio vlastitim očima, već iz perspektive drugih na koje su utjecali moji postupci. Dok se to događalo, počela me obavijati mračna energija, energija straha... Onda sam odjednom počeo osjećati tu toplinu kao da me netko obasjao jakom svjetlošću ili da je sunce izašlo iza oblaka i počelo grijati moja leđa", objasnio je.

Umiranje je lako

Toplina mu se počela širiti cijelim tijelom i kada se okrenuo da vidi odakle ona dolazi, vidio je sve dobre stvari koje je učinio tijekom života.

"Osjetio sam ogromnu bezuvjetnu ljubav, mir i toplinu", rekao je kako se osjećao nakon što je shvatio da su njegovi dobri postupci zasjenili sve pogreške.

"Zemlja je samo škola, uvijek je bila samo učionica, nikad sudnica", riječi su njegovog duhovnog vođe. Ponudio je Vincentu izbor između života i smrti, no odlučio se vratiti radi svojih bližnjih.

"Umiranje je bilo lako. Čim sam se upustio u to i prihvatio, bilo je prekrasno. Toliko je ludo da se bojimo smrti, a to je zapravo bio najbolji dio. Težak dio je bilo vraćanje natrag u život", zaključio je.

