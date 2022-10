"Moj suprug Matt i ja stvarno smo se borili s neplodnošću. Došlo je do toga da me je jako uznemiravala činjenica da su svi naši prijatelji i članovi obitelj dobili bebe. Bila sam jako sretna zbog njih, ali to je bio samo podsjetnik na ono što nisam mogla imati. Osim ako niste prošli kroz neplodnost i tu bol u srcu kad ste to stvarno željeli trudnoću, a to se nije dogodilo... To je nešto najteže kroz što sam ikad prošla. Pitala sam se 'Koja je svrha mog postojanja ako ne mogu biti mama?' Uvijek sam željela biti majka, ali to se nije ostvarilo", ispričala je Laura.