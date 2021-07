Paul Wynn, 57-godišnjem Škotu dijagnosticiran je rak prostate. Karcinom je već metastazirao na pluća i jetra, i liječnici su mu rekli kako mu preostaje između šest tjedana i dva mjeseca života.

Prije smrti imao je jednu želju – udati se se za Alison s kojom ima petoro djece i s kojom je u vezi već 21 godinu, prenosi Mirror.

Zaprosio ju je, i 38-godišnja Alison je odmah krenula s pripremama za svadbu.

Sve su uspjeli posložiti za samo osam dana otkako je Paul dobio strašne vijesti i Allison je 25 lipnja poslijepodne krenula prema gradskoj vijećnici. No zaboravila je buket pa je morala pričekati prijateljicu koja je otišla po njega ispred vijećnice.

'Izgledalo je sve u redu...'

"Dočekala sam buket, i krenula uz stepenice. Sve se činilo da je u redu, iako je Paul djelovao kao da mu je neugodno. Do tada su mu već malo opustili kilt da mu bude udobnije“, prisjeća se Alison onoga što bi joj trebao bit najsretniji dan u životu.

No kasnije je saznala da mu je bilo jako loše. "Zapravo, dogurali su ga na uredskom stolcu do dizala i pomagali mu da dođe do sobe jer nije imao snage. Rekli su mi da se borio se za dah i mučio“, govori Alison.

Usprkos svemu, vjenčanje se nastavilo. Njihovo najstarije dijete, 20-godišnja Sandy otpratila je majku do oltara (odnosno matičara) oko 14 sati. No kad je ušla u prostoriju. Alison je znala da nešto ne valja. Paul je bio pogrbljen na stolici.

Nije mu bilo spasa

"Kad sam došla do njega, morala sam ga više puta zvati, Nije se okrenuo, nije me pogledao i tada sam shvatila da nešto ne valja. Pukla sam, počela sam ga dozivati i derati se", govori Alison. "Da sam znala, pomaknuli bismo svadbu ranije taj tjedan", rekla je.

Danielle Sood, obiteljska prijateljica i Paulova Kuma i zajedno sa sestrom polegle su Paula na pod. Ubrzo su bolničari započeli s reanimacijom, no nije bilo spasa.

"Bilo je teško. Trebalo mi je mnogo vremena da dođem do ovoga gdje sam danas, i svi dani mi se čine kao jedan. Djeluje mi kao da to bilo jučer“, govori Alison. No ističe: “Moram ustati i nastaviti radi naše djece“.