Davanje savjeta se može svakome obiti o glavu jer umjesto vaših dobrih namjera, ljudi nerijetko shvate savjet kao hvalisanje, da ste im zapravo na indirektan način rekli da oni ne mogu riješiti svoj problem sami te da im nametate svoje rješenje.

Jednog Hrvata je jako zanimalo koje su sve savjete dobili korisnici hrvatskog Reddita te ih je pitao: "Koji je najgluplji savjet koji vam je netko dao?"

Bolje zauzet, nego slobodan

Pitanje o najglupljim savjetima je potaklo raspravu, a među savjetima su se našli i svima na dobro poznati: "Oženi se", na što se druga osoba nadovezala: "Eh, da, ovo je redovit' za...", a treći je dodao: "A kasnije ti kažu: "Zašto bi tebi bilo bolje nego nama."

"Moja prijateljica je za mog najgoreg bivšeg rekla: "Rodi mu dite pa će se unormaliti", a druga osoba je dodala: "Frendica je zabrijala da je 50 shades u biti dokumentarac."

Još jedan muškarac je dobio isti savjet: "Ako te cura/žena za..., napravi joj dijete."

"Uvijek slušaj curu/ženu, nemoj biti kao tvoj ćaća", rekla mi je moja majka. Ja uvijek slušao pa svaki put ispao magarac. Kad sam prestao slušati svaki put, odjednom mi je postalo bolje, rekao je drugi.

Nastavi raditi

Jednom dečku je baka rekla: "Ako ti daju otkaz, ti opet idi na posao i radi" te je dodao: "Dala mi je ovaj savjet kad mi je bilo 13, bez ikakvog konteksta, samo bacila rečenicu na pod...haha."

Bakin savjet su mnogi smatrači genijalnim: "Baka riješila problem nezaposlenosti u svijetu. Nemaš posao? Idi radi gdje god želiš, na silu", na što je drugi muškarac dodao: "Ostaviš CV ujutro na recepciji, a popodne dođeš na smjenu." Javio se i drugi muškarac koji zna za sličan slučaj: "Znam lika koji je radio ono državno osposobljavanje za 2400 kuna na godinu dana, prošla godina, gotov ugovor i doveli drugu ženu na to mjesto, međutim, on nastavlja dolaziti na posao i iako su ga sprdali i zvali ludim, nakon 4-5 mjeseci je tužio državu i morali su mu dati za stalno i isplatiti te mjesece bez plaće. Nije baka luda."

Koliko su stari ljudi bili protiv mijenjanja posla je jedna osoba dokazala: "Neka ti imaš posao, nemoj tek tako otići, nema veze što je plaća mala, samo ti ostani i upri, može se od recepcije do direktora, samo ostani tamo i radi koliko god možeš." Još jedna osoba je dobila sličan savjet pa se nadovezala: "Stari ljudi kod nas imaju nevjerojatan otpor prema mijenjanju poslova. Svaki put kad bi mijenjao firmu za drugu (koja mi je ponudila veću plaću), mater bi imala isti savjet: "A ovdje ti je ipak sigurno, što ako ta firma propadne?" Kao da ova gdje sam sad ne može propasti." Nisu bili jedini koji su dobili takve savjete: "Ili kad mi kaže, a nemoj, tu ipak sve znaš. Ono, firma od 10 ljudi, mogu se ja družiti s njima nakon posla, a i novima ću naučiti imena i skompati se s nekime."

Stariji su pametniji

"Slušaj starije", starije treba slušati što se tiče nekih konkretnih problema, praktičnih, a savjeti što se tiče nekih životnih problema, smjernica, uputa, to nikako slušati, potvrdila je jedna žena, na što se drugi muškarac nadovezao: "Kako ne, saslušaš, odeš i napraviš po svome, usporediš. Dojma sam da je došlo do krive interpretacije te izjave. Slušaj starije o njihovim životima. Slušaj što pričaju. Možeš svašta saznati na taj način što od svojih vršnjaka ne bi, a za životne savjete je najbolje pitati djecu, u svojoj neiskvarenosti dat će najjednostavniji odgovor iz srca. Kod njih je temeljni poriv ljubav, prijateljstvo i hrabrost. Meni je to baš super. A sad paradoks, pošto sam u tridesetima, možda je bolje da me ne slušaš."

"Da ćeš biti sretan i ispunjen ako se predaš društvenim normama, odustaneš od snova i uvjerenja zbog konformizma, tražiš sreću kroz materijalne stvari i socijalnu validaciju. Ovako bi idealno svi trebali izgledati u modernom svijetu. Sažeo sam vam 20 godina promatranja okoline", rekao je jedan Hrvat.

Zdravlje je bitno

"Nemoj piti hladnu vodu, prehladit ćeš se", bio je najčešći savjet za što su se i ostali složili: "Slažem se, prehlada je virusna ili bakterijska bolest." Drugi se isto prisjetio: "Hahah bude ti na bubrege otišlo, jao...", a treći dodao isto čest savjet mladima: "Nemoj sjesti na hladan kamen."

"Ne smiješ u vodu pola sata do sat nakon jela jer ćeš se utopiti", rekla je jedna žena, na što se muškarac nadovezao: "Može ti pozliti u vodi ako si pojela najmasniji burek u gradu, ali ako jedeš kao normalan čovjek, ne bi trebala imati problaema."

Na kraju je jedan Splićanin dodao: "Kao malome su mi govorili da se ne tučem, ali da vratim ako me netko udari. Stvorilo mi je zbrku u glavi, mogli su malo bolje pojasniti."