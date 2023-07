Mnogi tijekom studija pronalaze posao sa strane, a mlada Britanka odlučila je zaraditi snimajući porniće.

"Snimala sam te filmove prije nego smo se upoznale, dok sam bila na fakultetu i trebala novac uz ono što sam zarađivala na svom honorarnom poslu. Radila sam s nekoliko manjih produkcijskih studija, a kasnije i s nekoliko većih, poznatijih studija koji su snimali popularnije filmove. To sam radila povremeno otprilike 18 mjeseci, u dobi od 20 do 21 godine.", ističe djevojka koja se požalila kolumnistici britanskog Mirrora jer ju je prošlost sustigla.

'Mislila sam da je to sve iza mene - ali nije'

"Mislila sam da je to sve iza mene - posebno jer nisam koristila svoje pravo ime i nije kao da sam bila velika zvijezda ili nešto slično - ali nažalost nije.", dodaje. Za njen studentski postao doznala je njena djevojka.

"Imam 27 godina, lezbijka sam i već četiri godine sam u predivnoj vezi sa svojom divnom djevojkom. Ali nedavno je otkrila da sam nekada snimala odrasle filmove i zabrinuta sam kako bi to moglo utjecati na nas. Nisam sigurna kako je saznala niti što će se dogoditi jer od tada smo jedva progovorile. Čini se da još nije spremna razgovarati o tome. ", kaže.

Snimala i s muškarcima jer se bolje plaća

Osim samih filmova, za koje tvrdi da su bili prilično blagi, muči ju i specifičan problem.

"Još jedan razlog zašto sam zabrinuta je taj što su scene u kojima sam radila s muškim glumcima bile bolje plaćene, pa sam unatoč tome što sam lezbijka, većinom prihvaćala te poslove. Filmovi su bili vrlo blagi, ali ipak sam nervozna zbog toga što moja djevojka zna da sam također radila s muškarcima.", zaključuje.

Kolumnistica Coleen Nolan prije svega ističe da se ne treba kriviti zbog onoga što je radila "kad je bila mlada i očajna". "Mnogi ljudi donose odluke koje kasnije žale kada su u toj situaciji. Ne možeš to izbrisati, ali to je u tvojoj prošlosti i imala si svoje razloge za to u to vrijeme".

Savjetuje da na bilo koji način prekine pat-poziciju sa svojom partnericom i počne komunicirati,. "Zašto ne napišeš e-mail ili pismo koje će ona moći pročitati u svoje vrijeme, ponovno pročitati i razmisliti o tome? Objasni svoje razloge za snimanje tih filmova i naglasi da to ne umanjuje tvoje osjećaje prema njoj i da živiš najbolji život s osobom koju voliš."

Nije problem samo u pornićima nego i u četiri godine tajenja

Ipak, upozorava ju da prihvati da je djevojka ostala u šoku, i to ne samo zbog snimanja pornića. "Mislim da moraš prihvatiti da je ona šokirana, ali i povrijeđena što ste zajedno četiri godine, a ti joj nisi spomenula ove filmove", piše Coleen. Razumije da se vjerojatno osjećala posramljeno ili strahovala od toga da će prekinuti vezu, ali joj savjetuje da svakako obrati pozornost i na to.

" Možda se također brine o tome što će drugi ljudi misliti i može biti malo ljubomore u vezi s tobom s drugim ženama i muškarcima. No, nadam se da ćete kad počnete razgovarati, biti u mogućnosti razumjeti tuđe osjećaje i početi zajedno raditi na tome. Sretno.", zaključuje.