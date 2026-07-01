Jedina na svijetu s kompliciranom kombinacijom dijagnoza: 'Nikada neću živjeti bez straha'

Britanka Zoe Castle (29) iz Gloucestershiresa u Velikoj Britaniji živi s tako neobičnom kombinacijom zdravstvenih problema da je, kako smatraju liječnici, jedina na svijetu s tom dijagnozom. Kaže da je njezin život ispunjen stalnim brigama o budućnosti. "Nikada neću živjeti bez straha'', kaže, ali ipak pokušava razmišljati pozitivno.

Zoeina patnja počela je ubrzo nakon njezina rođenja. Već kao beba od 13 mjeseci morala je na operaciju srca zbog urođene mane zvane Fallotova tetralogija (najčešća prirođena srčana mana op.a.). Njezina obitelj tada je vjerovala da je to jedini problem koji muči njihovu djevojčicu i da je zahvat riješio problem. Nažalost, problemi su tek počeli.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

U djetinjstvu je Zoe počela imati probleme sa sluhom i vidom te druge zdravstvene komplikacije. Liječnici su joj kasnije dijagnosticirali DiGeorgeov sindrom, genetski poremećaj uzrokovan nedostatkom dijela kromosoma. Uz to su se pridružile poteškoće u učenju i skolioza. Upravo ta kombinacija čini je jedinstvenim slučajem na svijetu.

"Stvari koje drugima izgledaju normalno, za mene su puno teže," opisuje Zoe svoju svakodnevnicu. "Stvaranje prijateljstava je teško jer mi izmiču dijelovi razgovora," priznaje mlada žena.

Također je dugo imala strahove vezane uz posao i prihvaćanje u društvu. "Bojala sam se da će ljudi vidjeti samo moju invalidnost," kaže. "Bilo je teško uklopiti se u svijet koji ponekad ne djeluje kao mjesto gdje pripadam. Bilo je frustrirajuće i zato što nitko nije vidio koliko se trudim'', kaže. "Istovremeno, to me naučilo da budem jača," dodaje hrabro Zoe.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Zdravstveni problemi prate je i danas – od umora preko problema s disanjem do ograničenog vida. Iako se vid poboljšao toliko da je s 20 godina dobila vozačku dozvolu, svakodnevno funkcioniranje i dalje zahtijeva razna pomagala i prilagodbe. Obično koristi slušna pomagala, vizualne asistente i druge tehnologije. Međutim, mora paziti na preopterećenje, inače se brzo iscrpi.

Unatoč svim poteškoćama, Zoe je uspjela napisati roman u kojem opisuje život s razlikama bez uljepšavanja. "Htjela sam pokazati da iza dijagnoza stoji čovjek sa snovima i emocijama'', kaže. "Nikada nisam upoznala život bez bolnica i operacija'', zaključuje. "Ali ne želim da me to definira. Snaga je u tome da ideš dalje, iako nije lako'', zaključuje.

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