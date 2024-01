Mladoj ženi su neki čestitali jer je odbila ustupiti svoje mjesto u avionu ocu s kćeri, dok drugi smatraju da je sebična i razmažena. Dvadesetdvogodišnjakinja je na Redditu podijelila svoje iskustvo, ističući da osjeća nervozu tijekom letenja pa je zbog toga dodatno platila sjedalo uz prolaz.

Po ukrcaju u avion, primijetila je starijeg muškarca na svom rezerviranom mjestu te ga pristojno zamolila da se premjesti.

"On je to odbio učiniti jer je htio sjediti pokraj kćeri i supruge. Rekao mi je da uzmem njegovo mjesto. Odbila sam, a onda se uključila i stjuardesa te zamolila muškarca da mi ustupi moje mjesto. Mama, kći i okolni putnici gledali su me ispod oka do kraja dvosatnog leta", napisala je.

Foto: Profimedia

Nakon što je napustila avion, mlada žena je nastavila razmišljati o situaciji i počela se pitati je li donijela ispravnu odluku.

"Njegova kći djelovala je jako tužno jer tata nije bio u blizini, iako je majka sjedila s njom", dodala je.

Nekolicina ju je osudila jer je, prema njihovom mišljenju, obitelji uskratila priliku da sjede zajedno.

"Dva sata nije puno i trebala si mu prepustiti svoje mjesto. Trebala si pustiti tatu da ostane uz svoju obitelj. Žao mi je, ali nisi u pravu", pisali su.

No, neki smatraju da je muškarac pogriješio jer je odlučio zauzeti tuđe mjesto.

"Rezervirali ste mjesto s razlogom. Let je bio kratak, pa djevojčica nije bila dugo bez tate. A i imala je mamu kraj sebe", "Arogancija nekih ljudi je nevjerojatna. Nije kraj svijeta jer je bio odvojen od supruge i kćeri dva sata", smatraju.

