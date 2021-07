Brianne Davis priznala je da je bila ovisna o seksu te je otkrila da još uvijek ne može biti prijateljica s muškarcima unatoč tome što je deset godina "trijezna", jer će ih početi zavoditi, piše The Sun.

Ona je kazala da je ovisna o onom opojnom osjećaju uzbuđenja kojeg imate kada nekog sretnete prvi put, a to ju je koštalo veza jer je sve svoje dečke prevarila.

Brianne je gostovala na podcastu FML Talk, gdje je otkrila da je trenutak kad je shvatila da joj treba pomoć bio kada je istovremeno izlazila s dvojicom muškaraca koji su mislili da su s njom u monogamnoj vezi.

"Dvije godine sam imala dva dečka. Tri puta su me uhvatili. Bila sam tako dobra lažljivica da sam se izvukla iz toga. Inače, kad sam godi bila u vezi, imala sam nekoga sa strane", priznala je.

Brianne je s jednim od momaka hodala cijelo desetljeće, ali posljednje dvije godine njihove veze potajno je izlazila s drugim muškarcima. Smišljanje mreže laži kako je dečko ne bi otkrio bilo je važan dio "fiksa" za kojim je žudjela kao netko tko je ovisan o seksu i ljubavi.

Postala je ovisna o seksu s 13 godina

Ona je iz nekoliko različitih partnera oblikovala svog savršenog muškarca. "Dobila bih emocionalnu sigurnost od jednog tipa, financijsku sigurnost od drugog, seksualnu kemiju s trećim, i dobre staromodne vibracije najboljeg prijatelja s nekom četvrtom budalom… Bilo je to poput okretnih vrata s frajerima", istaknula je Brianne u svom romanu koji je utemeljen na njenom životu "Secret Life of a Hollywood Love and Sex Addict".

Brianne je postala ovisna o seksu kad je imala oko 13 ili 14 godina te kaže da je tada "gledala filmove koje nije smjela gledati". "U osmom razredu imala sam dečka. Krenuo je prema meni i poljubio me. Cijelo mi je tijelo tada bilo u plamenu. Tog trenutka navukla sam se na taj osjećaj. To je bio početak kraja."

Svoju ovisnost usporedila je s onom heroinskom, no umjesto droge "uzimala" je muškarce. Brianne je tek na psihoterapiji shvatila da je ovisna o seksu. Ona je već deset godina "trijezna", no priznaje da ne može biti prijateljica s muškarcima jer joj je to preveliko iskušenje.

Brianne je sada udana žena i majka jednom dječaku. Potpuno je predana suprugu i programu terapije, a nada se da će sa svojom knjigom pomoći svima koji imaju slične probleme kao i ona.