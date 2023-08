Jedna očajna žena javila se terapeutkinji Deidre Sanders za savjet nakon što je završila u krevetu s bivšim koji je odlučio oženiti drugu djevojku. Žena je strašno zaljubljena u bivšeg i ne može se pomiriti s tim da je on zauzet te misli da bi cijelu situaciju trebala reći njegovoj budućoj ženi.

"Ne mogu odoljeti seksu s njim. Imam 31 godinu i prošle sam godine obnovila vezu sa svojom prvom ljubavi. Bili smo zajedno dvije godine kada nam je bilo 17 godina i, iako smo oboje nastavili imati dugoročne veze, nikada nismo zaboravili jedno drugo. Kad smo se upoznali prije godinu dana, strast je još bila prisutna i imali smo nevjerojatan seks. To je kao vraćanje godina unatrag. Ali sam od samog početka imala osjećaj da mi laže. Ponekad se ne bi pojavio kad smo se dogovorili ili bi me nazvao u zadnji čas, nudeći ispriku. Nikada nije želio da ga posjetim doma, a ako bismo se sreli, to je uvijek bilo u mom stanu ili u njegovoj teretani. Ipak, nisam imala pojma da se ženi s nekom drugom", započela je žena svoju ispovijest.

Nakon što joj se nije javio nekoliko tjedana počela se brinuti za njega pa je odlučila otići razgovarati s njegovim ocem kojeg je poznavala dugi niz godina. Njegov otac je bio iznenađen što ju vidi, a još više kad mu je rekla što se događa između njih. On joj je tada rekao da njegov sin u vezi s drugom djevojkom tri godine te da se trebaju oženiti.

"Nakon toga je moj ljubavnik priznao da je lagao. Ali, on se kune da me još uvijek voli. Nalazimo se jednom tjedno i on mi šalje poruke svaki dan. Sinoć je rekao da još uvijek želi imati seks sa mnom nakon što se oženi. On zna da sam ludo zaljubljena u njega i da ne mogu živjeti bez njega. Ne znam mogu li stajati sa strane dok se on ženi, ne reći ništa i nastaviti kao sada. Želim više. Možda bih joj trebala reći istinu? Bar će tada sve izaći na vidjelo", kazala je.

Deidre joj je na to odgovorila:

"Ako kažeš njegovoj zaručnici, pretpostavljam da će biti bijesan i da ga više nikada nećeš vidjeti ni čuti. Što je ovo za vas dugoročno? Ti ćeš uvijek biti druga žena, pitajući se hoće li se on pojaviti. Mogao bi sada odlučiti izaći iz svoje veze ako stvarno želi tebe", rekla joj je i dodala da se smije zadovoljiti time da mu je druga žena. Prema njenom mišljenju on joj poklanja pažnju samo kada njemu odgovara.

"Odmaknite se od njega i zaokupite se i uskoro ćete se oporaviti od pritiska koji on ima nad vama. Bilo bi dobro da ga se riješiš. Prepusti ga njegovoj zaručnici - iako sumnjam da će jadnoj ženi donijeti mnogo radosti", zaključila je.