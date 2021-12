Blagdansko razdoblje je kada ljudi često dolaze u iskušenja varati svoje partnere. To dokazuje i anketa koja je nedavno provedena kako bi se otkrilo je li blagdansko varanje samo mit ili činjenica.

Usamljenost ili nešto drugo?

U anketi koju je proveo Illicit Encounters, online stranica za pronalaženje partnera, 85 posto ih je reklo da su se zbog blagdana osjećali više strastveno, prenosi The Sun.

Tri žene i jedan muškarac iznijeli su svoja ljubavna iskustva tijekom blagdanskih praznika. Prva ljubavna zavrzlama tiče se poduzetnice Rebecce Jane (37) koju je pekla grižnja savjesti nakon što je Božić provela s djecom svog oženjenog ljubavnika. "Upoznali smo se na poslu i započeli našu vezu u studenome 2020. Isprva je bilo prekrasno, ali Božić je bio početak kraja. Shvatila sam da ovaj čovjek nije moj i nisam mogla prestati razmišljati o razaranju njegova braka", rekla je Rebecca koja se nije mogla nositi s činjenicom da bi ona mogla biti krivac za uništavanje života njegove djece.

Ovaj par se zaljubio na poslu i više nisu mogli tajiti svoju ljubavnu vezu, Rebecca je čak bila dobra s njegovom suprugom. "Odjednom sam shvatila što radimo i koliko bi ljudi moglo biti povrijeđeno pa sam odlučila okončati stvari poslije Božića", rekla je Rebecca koja je nakon prekida napustila tvrtku u kojoj je radila sa svojim ljubavnikom.

Rebecca je ispričala da je kasnije za cijelu aferu saznala njegova žena koja je bila jako uznemirena. "Napisala je pismo mojim roditeljima u kojem je rekla kako je razočarana u mene i kako mi je vjerovala. Kad pogledam unatrag, poželjela bih da sam ga odbila kada mi je rekao što osjeća prema meni", priznala je Rebecca.

Voli biti ljubavnica

Recepcionerka, Katie Nichols (23) iz Essexa, voli biti ljubavnica. Tijekom blagdanskog razdoblja uživa u sjajnom seksu sa svojim oženjenim ljubavnikom. Katie kaže: "Postoji puno pozitivnih stvari zbog kojih volim biti nekome ljubavnica tijekom Božića. Dobivam skupe darove i časte me otmjenim, romantičnim večerama. Ali može biti i prilično usamljeno", priznala je.

"Viđam se sa svojim oženjenim ljubavnikom dvije godine. On je u četrdesetima i vodi posao upravljanja nekretninama", ispričala je Katie koja mu ponekad zamjera to što puno vremena provodi sa svojom obitelji. "Nismo se čuli cijeli dan". Katie je ispričala da se pomirila s činjenicom da će svom ljubavniku uvijek biti drugotna, osobito na blagdane pa se često zna osjećati usamljeno zbog toga.

Međutim, ova mlada djevojka je rekla da joj se božićno vrijeme uvijek isplati jer nakon druženja s obitelji njezin ljubavnik odlazi s njom na nekoliko dana u otmjene hotele: "Napravila sam playlistu s gomilom ljubavnih pjesama kako bih ga oraspoložila, kupila sam i seksi donje rublje da ga iznenadim. Jedva čekam provesti dva dana bez prekida s njim, buditi se zajedno u krevetu i provoditi većinu dana seksajući se", rekla je te otkrila da tu vezu s njim ne bi mijenjala ni za što jer uživa u luksuzu u kakvog ne bi nikada iskusila za života.

"Ne osjećam se krivom. Kaže da je bolji muž nakon što me vidi, jer je sretniji, pa se zbog toga osjećam bolje. Moji prijatelji se brinu da ću se vezati pa ću očekivati da ostavi ženu i djecu, ali neću. Uživam biti ljubavnica jer imam vrhunske benefite, to mi je dovoljno", ispričala je Katie.

'Odbijam biti tipična uplakana ljubavnica'

Djelatnica pozivnog centra, Emma Rivett (26) iz Brightona, želi provesti blagdane odvojeno od svog oženjenog ljubavnika, ali joj je cilj biti jedina njegova žena do sljedećeg Božića. "Odbijam biti tipična uplakana ljubavnica za Božić. Ja sam moderna žena i biti u bilo kojoj vezi znači žrtvovati se i dati jedno drugom prostora. Nisam namjeravala izlaziti s oženjenim muškarcem. Upoznala sam ga i zaljubila sam se", rekla je Emma.

Emmin ljubavnik joj je odmah rekao da ima ženu, no njoj to nije pretjerano smetalo pa su se nastavili upoznavati, a osjećaji su rasli: "U roku od dva mjeseca bili smo zaljubljeni i planirali smo zajednički život. Ovog Božića moj me muškarac obasipa darovima, uključujući odjeću i nakit, a pomaže mi platiti i magisterij iz poslovanja", rekla je Emma.

Ova mlada djevojka je ispričala da joj je ljubavnik obećao da će napustiti ženu nakon Božića, to joj je potvrdio tako što je već kupio kuću za njih dvoje: "Zato sam ovog Božić sretna, iako sam sama. Ljubavniku sam dala vremena da provede sve blagdane sa svojom obitelji i prijateljima, to je test za naš odnos. Ako me moj muškarac iznevjeri, završit ću ponovno slobodna. Ako to ne učini, onda će nam, kao paru, biti super", priznala je Emma koja je svjesna i toga da njezin ljubavnik možda neće ostaviti ženu: "Ako je ne ostavi, nije nam bilo suđeno. Ako je vaša sreća određena time je li vaš muškarac s vama, očito ne znate pravo značenje Božića", poručila je strpljiva Emma.

"Ali nisam s njim zbog novca. Dijelimo iste snove. Kaže da će ostaviti ženu nakon Božića. Položili smo polog na kuću i planiramo se useliti sljedeće veljače", otkrila je.

'Seks je bio divlji'

Poduzetnik Sam Johnson (37) iz Norburyja, jugozapadni London, voli biti "drugi muškarac", nakon što je upoznao udanu ženu na internetu. Sam kaže: "Moja je ljubavnica starija od mene, udana je i ima djecu. Upoznao sam je prije šest mjeseci", ispričao je Sam koji je odmah kliknuo sa ženom s kojom se samo dopisivao.

Sam je otkrio da je njegova druga polovica pristala na seks bez obaveza, njemu se to čini savršenim. "Prvi put kad smo se sreli, otišli smo na piće u hotelski bar. Odisala je misterioznošću i seksepilom. Rezervirali smo hotelsku sobu i popili piće na katu. Seks je bio divlji", prisjetio se Sam i rekao da je njegova samozatajna ljubavnica bila prava avanturistica te noći.

Međutim, njihov prvi spoj je morao završiti nešto ranije jer se ona morala vratiti svome mužu, rekao je Sam i ispričao da je ipak pao dogovor: "Dogovorili smo se da ćemo se sastajati jednom tjedno kod mene ili u hotelu. Ona nema želju napustiti muža, a ja nisam zainteresiran za vezu s punim radnim vremenom. Ovo će biti moj prvi Božić kao ljubavnik i ne očekujem da ćemo se čuti dok traju blagdani", rekao je Sam.

Božićno vrijeme je rezervirano za obitelj pa je ovaj skromni muškarac odlučio da neće smetati svojoj ljubavnici te da će se vidjeti čim ona uspije pobjeći na nekoliko sati iz kuće: "Ona ne živi daleko od mene pa će doći na božićnu večeru. Nakon večere ćemo se, naravno, seksati. Nećemo komplicirati ni oko darova, to je ipak previše za ljubavnike. Zapravo je ona jedini poklon koji želim u krevetu pored božićnog drvca", rekao je Sam.