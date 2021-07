Djevojka se požalila Redditovcima na svog očuha koji štedljivost shvaća jako ozbiljno.

Kaže kako su se njena mama i muškarac upoznali kada je ona otišla studirati i djelovao je kao sasvim okej lik, no vremenom je postao opsjednut uštedom.

Tražio je da uzmemo dječji menu

"Kad idemo po burgere, traži da se majka odrekne sira kako bi uštedjeli koju kunu. Ako idemo u restoran, treba se odreći pića i piti samo vodu, a dao je do znanja da ako oni plaćaju da bismo i mi trebali birati jeftinije obroke, primjerice piletinu umjesto teletine.“, žali se Redditovka. "Jednom je čak tražio od mene, mog dečka i njegove nećakinje da umjesto normalnih lazanja naručimo dječji menu samo kako uštedjeli“ kaže Britanka.

Sve je kulminiralo nedavno kada je otišla na večeru s majkom i očuhom te dečkom i njegovom obitelji. Kako kaže, opet je krenuo sa svojom "uštedama“ . kada je pukla.

"Prozvala sam ga zbog toga. Pitala sam je li zaista toliko škrt da bi tražio od drugih da biraju drugo meso ili promijene što piju samo da uštedio koju funtu. Bio je bijesan“, kaže.

"Mama je uskočila i rekla da i ona želi znati odgovor, rekla da joj je dosta toga da joj se diktira što jede i da naporno radi kako bi mogla povremeno jesti vani ili kupiti sitnicu za one koji su joj dragi. Rekla je i da se ne želi osjećati kao lopov zbog toga.“, tvrdi kćer.

"Onda je on rekao da sam razmaženo derište, a ja sam mu odgovorila da se borim za mamu koja zaslužuje bolje“ , piše Redditovka koja se pita je li opravdano što je tako reagirala. Kaže kako on i dalje misli da je bila nepristojna, a to misli i dio majčine obitelji koji su tvrde da „nije to trebala potezati pred svima, osobito zato što nije njegova kćer niti je osobito bliska s njim“.

'To nije štednja, to je bolest'

Sudeći prema komentarima, većima se slaže s djevojkom.

"Istina, možda si mogla si biti nešto taktičnija, ali ovo nije štedljivost, ovo je čista škrtost", „Traži od tvoje majke da se odrekne sitnih zadovoljstava zbog sitniša. Kakvu će to divnu stvar kupiti zbog koje bi se isplatilo ovakva svakodnevna sitničavost? Kladim se ništa. Ovo mi više djeluje kao poremećaj nego razuman plan štednje. Zaslužuje da ga se proziva svaki put kad radi tako nešto, a ne da se njegovo ponašanje tolerira i normalizira. To nije normalno. Nek' se osjeća kao govno da bi razumio kako se osjećaju oni oko njega kojima to čini“,. samo su neki od komentara.