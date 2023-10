Jedan muškarac na hrvatskom Redditu pitao je korisnike jesu li spremni u slučaju otkaza spustiti kriterije i zaposliti se na nekom lošem radnom mjestu "Ili bi vam to bilo ispod časti?". Njegovo pitanje izazvalo je žustru raspravu među reditorima, a većina ih je poručila "Nema srama u poštenom radu".

"Pozdrav, zanima me jeste li više tip osobe koju bi bilo sramota spasti na radno mjesto poput restorana brze hrane, konobarenja, bauštele (ako radite neki fin posao i visoko ste školovani) ili ste u neku ruku borci koji nemaju problem početi od nule (bez obzira koliko visoko ste školovani) pa makar to značilo okretati hamburgere u prijelaznom periodu, dok ne nađete nešto bolje?", napisao je.

"Ja pripadam u drugu skupinu dok su mi društvo i bivše djevojke uvijek proturječili da je sramota. Neke djevojke su to smatrale i 'dealbreakerom' te kao nešto iznimno sramotno", istaknuo je muškarac te dodao da on dolazi iz radničke obitelji te da je visoko obrazovan.

"Dolazim iz radničke obitelji iako sam visoko obrazovan te sam radio od bauštele do dostave i dućana prije prvog pravog posla u karijeri i nemam neki problem privremeno u slučaju krize ili otkaza opet se vratiti na taj level dok ne dođe neka bolja opcija."

'Nema srama u poštenom radu'

"Kakvo je vaše mišljenje? Volio bih čuti za i protiv komentare te kakvog partnera ili partnericu po toj temi birate?", pitao je reditore koji su mu odmah počeli odgovarati na postavljena pitanja.

"Ovisi koliko traje. Imam crni fond za nekih šest mjeseci preživljavanja. Ako se približi vrijeme pražnjenja fonda radio bih što god. Nema srama u poštenom radu", istaknuo je jedna od njih.

"Kad imaš djecu, jedina čast koju imaš je da djeca nisu gladna. Iako, ponekad me ne dira ni to što imam ok posao. Ako bi sutradan čišćenje septičkih postalo unosnije od onog što radim, odoh čistiti septičke. Jedini kriterij je da sam sposoban za određen posao, ne bih radio ono u čemu bih bio najlošiji radnik", nadovezao se drugi reditor.

"Prihvatio sam bilo što, odmah krenuo raditi, ali iskreno više ne bih jer uglavnom s takvim poslovima se ne može dalje napredovati ili tražiti nešto bolje", otkrio je treći.

"Da se dogodi situacija da više ne mogu raditi u svojoj struci, našao bi neku drugu i krenuo se usavršavati u njoj. Npr, postao bi šegrt nekom električaru ili stolaru i potrudio se izučiti zanat", kazao je jedan od korisnika.

'Sramota je dobiti posao preko veze'

U komentarima se javila i jedna reditorka koja je istaknula da nijedan posao nije sramota raditi, a onda je otkrila što je za nju sramota.

"Sramota? Niti jedan posao nije sramota. Nije čak niti sramota biti bez posla neki kraći period ako stvarno postane toliko neizdrživo na trenutnom poslu, ali onda bi bilo u redu aktivno ga tražiti.

Za mene je npr. sramota sjediti doma dok ti 'ne padne neki posao u ruke', dobit posao preko veze, biti u lokalnoj birtiji pola dana konstantno i igrati igrice po cijele dane. Definitivno cijenim i poštujem osobe koje se trude i bore na bilo koji način, kojima nije problem snaći se neki period u nečemu što im se i ne sviđa, dok ne naiđu na nešto bolje, a ne govoriti da je to sramota.

Osobno bez obzira na sve, mogu reći da volim svoj posao, i da bih se teško zamislila da radim bilo što drugo, ali kad bih došla u poziciju da nemam izbora, prilagodila bih se tome ipak", ispričala je, a jedan od reditora odgovorio joj je da se većina dobrih poslova dobiva preko veze.

"Masa poslova u velikim sistemima neovisno da li oni državni ili privatni ti je preko veze. Dobri poslovi u oba sektora ne budu garant objavljeni."

Iz odijela u prljavu radnu odjeću

U komentarima se javio i muškarac koji je dao otkaz kao menadžer u velikoj firmi da bi otišao u inozemstvo montirati stolariju.

"Ja sam, recimo, bio sedam godina u menadžmentu HT-a i pukao mi film zbog uvjeta, nepotizma i ostalog. Spakirao kofere i za četiri puta veću plaću otišao van montirati stolariju. Iz košuljice i odjela, poznatih osoba kao klijenata do zmazane radne robe i žuljeva na rukama.

Najbolja odluka u životu. A tko god ti se podsmjehuje samo se pitaj hoće li ti on platiti račune!", poručio je.

U komentarima se javio i jedan mladi poduzetnik koji je otkrio da bi "radije na streljanje", nego radio u nekom restoranu u kuhinji.

"Radije bi na streljanje nego osam sati u McDonald's kuhinji, primjerice. Hvala bogu pa sam uspješan poduzetnik s 22 godine, pa sam financijski zbrinut za sljedećih par godina unaprijed ako od danas ni centa ne zaradim", otkrio je.