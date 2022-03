Zadranka Ivana Zekić (35) je majka dvoje male djece koja je godinama patila od vrtoglavica, piše portal Živim.

"Vrtoglavice su bile tako jake da sam nekad po cijeli dan znala ostati u jednom položaju, bez ikakva pomaka, doslovno nepomična. Svakim pomakom vrtoglavica bi postajala još nepodnošljivija. Vrtjela mi se cijela prostorija, a imala sam osjećaj propadanja na svaki pomak tijela", rekla je Ivana koja je istaknula kako su njena djeca također patila uz njezine vrtoglavice. Kaže kako su se vrtoglavice pojavile nakon jednog ljeta prije sedam godina.

Tvrdi da su vjerojatno povezane s dvije prometne nesreće i slučajnim udarcem u nos, ali s vremenom su se pojačavale i bilo joj je sve gore. Znale su se javljati noću tijekom spavanja bez ikakvih naznaka, neki položaj bi ih potaknuo i tako bi se skoro svaki peti dan budila s jakim vrtoglavicama. Išla je liječniku i na pretrage koje bi završile bez ikakve dijagnoze, i tako godinama.

Djeca su joj najveća snaga

"Nisam odustajala, bila sam uporna, pogotovo kad sam dobila dječicu, ona su mi bila najveća snaga da nađem neko rješenje kako bih mogla uživati u svakom danu s njima", kaže Ivana. Kucala je na mnoga vrata, a svi bi joj gotovo uvijek odgovarali da je mlada i da joj nije ništa. Ona je patila dok joj je kvaliteta života propadala.

"Nisam mogla raditi, ići sama u šetnju, na kupanje, voziti automobil, uživati sa svojom djecom, takoreći ništa. Živjela sam, a kao da nisam. No, nekako sam u svemu tome bila dosta jaka, što je jako važno u takvim situacijama. Nisam odustajala iako sam bezbroj puta došla do točke da nema lijeka, da nema načina da se izliječim. Hodala sam gradom, gledala druge ljude koji normalno uživaju u životu, a ja to nisam imala. Tada sam često samo pomislila kako nisu svjesni koliko su sretni", prisjeća se Ivana za portal Živim.

Ona sada ponovno uživa u životu i druženju s obitelji - mužem i djecom. Vole prirodu i svaki trenutak koriste za boravak na otvorenom.

Ivana sada živi normalno

"Život s vrtoglavicama je prestrašan i nitko tko ih nije iskusio ne može zamisliti taj užas, Za sve to vrijeme koliko su mene mučile, nisam čula da postoji itko s problemom poput mojeg i više nisam znala gdje ići, kome se obratiti da me shvati, posluša... Ipak, nakon svih tih godina jedan dan su se nekako počele slagati kockice u mome životu. Točnije u prosincu sam čula za doktora Sinišu Maslovaru, specijalista otorinolaringologa koji liječi vrtoglavice u bolnici u Vukovaru i on mi je bio zadnja nada", kaže Ivana.

Naručila se na pregled i otišla s obitelji u Vukovar s ne baš velikom nadom. Nakon liječnikove rečenice: "Odavde nećete otići bez dijagnoze" za Ivanu i njezinu obitelj počeo je novi život. Sve pretrage je obavila tijekom dana i konačno je dobila dijagnozu - vertigo paroxysmalis benigna.

Tu povratnu vrtoglavicu (benigni paroksizmalni vertigo) uzrokuju kristali kalcijeva karbonata - otokonije ili otoliti koji najčešće dospijevaju u stražnji polukružni kanal vestibularnog osjetilnog organa u unutrašnjem uhu, koji je zadužen za ravnotežu, gdje podražavaju kupularno osjetilo izazivajući vrtoglavice. Uz ordiniranu terapiju sada živi normalno.

"Napokon! Ali gledam drukčije na sve, puno sam pozitivnija i trudim se uživati u nekim stvarima svaki dan. Nakon što sam se vratila u Zadar, doktor me kontaktirao nekoliko puta da pita kako sam. Nema riječi kojima bih mu mogla zahvaliti", kaže Ivana.