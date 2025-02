Gdje je nestao autor prvog videa na YouTubeu? Kanal ima 5,2 milijuna pretplatnika

Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim, kolege iz financijske tehnološke tvrtke PayPal, osmislili su YouTube 2005. godine, navodno tijekom večere. Domena YouTube.com pokrenuta je na Valentinovo te godine. Pokrenut kao 'zafrkancija' s večernje zabave koja je prerasla u okosnicu modernog života, Youtube bi nakon 20 godina postojanja brojem pretplatnika mogao premašiti američke kabelske televizije.

Mogućnosti prijenosa videozapisa dodane su 23. travnja, kada je Karim objavio prvi video pod nazivom "Evo mene u zoološkom vrtu". Klip od 19 sekundi koji prikazuje Karima pred slonovima u zoološkom vrtu u San Diegu prikupio je 348 milijuna pregleda.

"U redu, evo nas ispred slonova. Super stvar kod ovih tipova je to što imaju stvarno, stvarno, jako duge surle... i to je super. I to je uglavnom sve što se ima za reći'', rekao je kratko Karim i ušao u povijest. Zahvaljujući tom videozapisu zaradio je solidnu svotu novca. Iako oda tada više nije objavio nijedan video, njegov kanal ima više od 5,2 milijuna pretplatnika.

Poznato kao drugo najposjećenije web mjesto na svijetu nakon Googlea, nitko nije mogao predvidjeti uspjeh koji će YouTube postići. Dok su Hurley i Chen bili većinski dioničari stranice, Karim je započeo kao savjetnik, ali je imao znatno manji udio u tvrtki. To ga nije spriječilo da iskoristi prodaju stranice Googleu u listopadu 2006. godine. Karim je tada zaradio oko 64 milijuna dolara u dionicama. Sav taj novac zarađen je bez da je Karim ikada uzeo 'plaću, beneficije ili čak formalnu titulu' s YouTubea, piše New York Timesu.

Nakon toga Karim je uložio u još dva uspješna pothvata. Postao je jedan od prvih Airbnbovih investitora. Osim toga pokrenuo je pokrenuo investicijski pothvat YVentures s partnerima Keithom Raboisom i Kevinom Hartzom 2009. godine.

Video se čini jednostavnim i bez značaja, ali on je postavio temelj za sve buduće kreatore, ideju da dijele aspekte svojih života s publikom. Iako Karim nikada više nije postavljao sadržaj na kanal, on je uredio opis i naslov izvornog videa kako bi poslao poruku.

Analitičari smatraju da je Googleova kupnja YouTubea 2006. godine za 1,65 milijardi dolara ključan trenutak, jer je tada ta platforma za dijeljenje videa sa strastvenim korisnicima uparena s Googleovom ekspertizom u području pretraživanja i oglašavanja. "YouTube je bio dio oporavka od pada 'dot-coma', kad su ljudi shvatili da je zapravo važna monetizacija" internetskih stranica, rekao je tehnološki analitičar Rob Enderle, misleći na pucanje mjehura tehnološkog rasta bez plana s kraja 1990-ih. "YouTube je postao primjer" kako su se internetske kompanije trebale graditi, "za razliku od onoga kako su se radile kasnih 1990-ih."

Google je iskoristio svoje znanje o oglašavanju kako bi izgradio uspješan model, dijeleći prihode s kreatorima koji privlače značajnu publiku.

Tvrtka je također poboljšala tehnologiju i pregovarala o rješavanju kršenja autorskih prava. "Aspekt piratstva više nije prisutan na YouTubeu kao prije", primjećuje Benes. "A nekad je bilo i golotinje." Platforma je također uspjela otkloniti zabrinutost da se uznemirujući sadržaj servira djeci putem softvera za preporuke. Tvrtka je pokrenula besplatnu aplikaciju "Youtube Kids" promoviranu kao siguran prostor za djecu i stalno prilagođava algoritam kako bi izbjegla uvrijediti korisnike i imati probleme s oglašivačima i vlastima.

Analitičar Enderle pripisuje veliku zaslugu za razvoj YouTubea u sjajnu platformu bivšoj izvršnoj direktorici Susan Wojcicki, koja je umrla prošle godine. "Bila je fenomenalna u svom poslu i pokazala je kako bi se ovako nešto trebalo raditi", kaže Enderle.

