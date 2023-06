Jedan čovjek, rođen 1856. godine u Grčkoj, nikada u životu nije vidio ženu. Umro je kao 82-godišnjak. Postavlja se pitanje kako to da je proživio gotovo vijek, a nije vidio ženu? Ovo je njegova priča...

Redovnik je rođen u grčkom Tolotosu, a majka mu je umrla nedugo nakon njegovog rođenja. Nitko se nije mogao brinuti o dječaku pa je ostavljen na stepenicama grčkog pravoslavnog samostana na vrhu planine Atos, odnosno Svete Gore. Usvojili su ga tamošnji redovnici, a dobio je ime Mihailo Tolotos. Odrastao je unutar zidina samostana koji nikada nije napustio u svoje 82 godine života.

Redovnici dolaze iz svih slojeva društva i kulture. Ruski pravoslavni redovnici borave na Atosu više od 1000 godina, dok srpski, bugarski i rumunjski redovnici također borave na planini. Godine 1060. objavljena je povelja kojom se zabranjuje prisustvo svih žena, uključujući i ženke životinja, na planini Atos, a ovaj zakon je još uvijek na snazi.

Zakon star 1000 godina još uvijek vrijedi

Osim toga, zabranjeno im je da priđu na 500 metara od obale. Graham Speake, autor knjige "Mount Athos: Renewal in Paradise" rekao je za BBC da je povelja uvedena navjerojatnije kako bi se osiguralo da redovnici održe svoj sveti zavjet celibata. Ono što čini planinu Atos jedinstvenom je to što se cijelo područje smatra jednim ogromnim samostanom. S obzirom da nema ženskih životinja, ondje se ne mogu proizvoditi jaja ili mlijeko, pa i sir pa se ti proizvodi moraju donijeti iz "vanjskog svijeta". Redovnici se čak ne smiju i brijati. Moraju imati duge brade kako bi se osiguralo da se žene ne skrivaju među njima. Postoji još drugih svetih mjesta na svijetu na kojima nije dopušten ulazak ženama, a to je planina Omine u Japanu i Haji Ali Dargah u Mumbaiju.

Redovnik Tolotos je odgojen u jednom od manastira na Atosu, i dok su mnogi redovnici koji dolaze u to područje vidjeli žene u svom životu prije nego što su se pridružili monaškom redu, Mihailo je svaki dan provodio u samostanu. Kao dio njihove predanosti monaškom načinu života, redovnici ne smiju se svađati, raspravljati ili pitati o vanjskom svijetu, a to pravilo vrijedi i danas. Tolotos je umro 1983. godine u 83. godini ne znajući kako žena izgleda, osim Djevice Marije koja je jedina "ženska prisutnost" dopuštena na planini Atos.

Mali broj žena je ikada bio na Atosu

Ipak, žene kroz povijest više puta kročile na Svetu Goru. Tijekom građanskog rata u Grčkoj (1964. - 1949.), planina Atos pružila je utočište seljačkom stadu životinja, a žene i djevojke bile su dio grupe koja je ušla na Atos u pokušaju da vrati svoje životinje. Zatim se jedna Grkinja Marija Poimenidou obukla u muškarca i provela tri dana na Atosu. Njezin upad je izazvao toliku pomutnju među stanovnicima planine da je grčka vlada donijela zakon koji podržava povelju staru tisuću godina. To je značilo da je ilegalno da žena uđe na Atos, a svatko tko je pokušao može biti zatvoren do 12 mjeseci.