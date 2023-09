Iako je rad na kruzeru vrlo popularan zbog visoke zarade, Ivana Milićević, 25-godišnja studentica iz Niša, opisala je u razgovoru za Mondo svoja iskustva u radu na kruzeru koja nisu baš sjajna.

Posao s dobrom zaradom

Posao na kruzeru posebno je izazovan za mlade djevojke koje se moraju često braniti od nepristojnih ponuda, nasrtljivih turista, kolega pod utjecajem alkohola, kojima su muško-ženski odnosi jedina zabava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dosadilo mi je da u Srbiji radim izvan struke i malo zarađujem, pa sam odlučila spakirati kofere i više se ne vratiti. Brod mi se činio kao dobra opcija zbog zarade, iako sam tamo čula drugačija iskustva. Kad pogledam slike naših cura iz Miamija, Bahama ili Kariba, sve mi se čini idilično, kao u filmu. Kao da žive vrhunski život i jako se zabavljaju. Sve mi se to činilo kao dobro iskustvo i prilika. Pošto se bojim visine, nisam htjela biti stjuardesa, ali izabrala sam posao na brodu", opisala je Ivana.

Zarobljena na poslu

Iako je vidjela pola svijeta i zarađivala stvarno dobro, posao je bio vrlo težak.

"Radila sam u wellness centru, no ubrzo sam shvatila da ću, uz posao masera i fizioterapeuta, morati raditi i mnoge dodatne poslove. To su nošenje ručnika za pranje, peglanje i čišćenje. Mnoge su kolegice dobile otkaz zbog napuštanja radnog mjesta radi odlaska na toalet koji je udaljen pet minuta. Kada radite na velikom brodu, dogodi se da do mjesta gdje jedete morate hodati 10 minuta i tako prođu sve pauze. Ali sve se to istrpi jer znate da s tim novcem možete kupiti stan za godinu-dvije", kaže ova djevojka

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problem je što ste praktički zarobljeni s nekoliko stotina ljudi, a pritom morate biti ljubazni prema njima i poslužiti ih, vi niste gost, ali oni jesu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Lijepo je što putujemo i što smo dobro plaćeni, upoznajem nevjerojatna mjesta i ljude. To olakšava što spavam u sobi bez prozora i što mi pozli svaki put kad su velike oluje. Kabine su premale, imaju krevete na kat i malu kupaonicu koju najčešće dijelite sa sobom pored svoje. No, ljudi s kojima se zbližite čine da se osjećate manje usamljeno. Ipak, ni nakon posla praktički nemate kamo pobjeći", ispričala je Ivana

Smatraju nas prostitutkama

Ivanu je najviše iznenadio odnos muškaraca, posebno gostiju i stranih turista, prema djevojkama koje su zaposlene na brodu. Kaže kako je veliki broj njih imao "nepristojne ponude" i ponašao se kao da je to "najnormalnija stvar".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nervirali su me gosti koji su dolazili, jer su to često bili ponosni bogataši koji su dolazili na brod kako bi zaradili za život. Muškarci koji su dolazili sa ženama ili bili stariji, prilazili su nam bez imalo srama, valjda misleći da su u pravu. Jedan gost me otvoreno napao pred svojom ženom i kćeri, a ja sam morala biti profesionalna. Doživjela sam da su mi se stariji ljudi unosili u lice, pozivajući me u svoju kabinu bez ikakvog srama. Mnoge su djevojke imale takav problem. Prema konobarima i konobaricama se odnose kao da se bave prostitucijom", kaže Ivana.

Svi sa svima

"Mnogi zaposlenici zaista shvaćaju kruzer kao zabavu, svatko sa svakim spava i nakon nekog vremena to vas stvarno može izluditi. Budući da svi puno rade, kad se posao završi, nastane kaos. Mnogima je jedino zabavno s kim će biti iduću večer, jer nema izlaza s broda. Događalo se da strancu nestane žena, a kasnije je pronađena kod nekih muškaraca u sobi. Čini mi se da moral tu ništa ne znači, kako za turiste, tako i za veliki broj zaposlenika koji se tako opuštaju, iako to zapravo ne čine u realnom životu na kopnu. Ponekad pomislim da su svi tamo kao u nekom reality showu", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako neki imaju doma obitelji, zaljubljivali su se na brodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Valjda ljudi ne mogu izdržati da su sami i samo rade pa si olakšaju da mogu izdržati godinu-dvije na brodu. Stvarno, atmosfera je jako čudna, svi ste stalno u istom prostoru zajedno, a to znači da jedete u istom restoranu, pijete u istim barovima. Naravno, ima i parova koji ostanu zajedno i sve završi brakom, pogotovo među ljudima iz različitih zemalja", zaključila je Ivana.