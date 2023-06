TikTokerica Lena, koja objavljuje pod nadimkom @sowonthego, požalila se na tretman koji je doživjela prilikom putovanja na Balkan. Inače, sama putuje svijetom, tako je nedavno posjetila Srbiju, a sad se nalazi u Bosni i Hercegovini.

Na TikTok profilu na kojem ju prati više od 83 tisuće ljudi, Lena je otkrila da se već dva tjedna nalazi na Balkanu i tvrdi da ju je ovo putovanje dosad emocionalno najviše iscrpilo.

"Boraviti ovdje je teško. Znala sam da će biti donekle izazovno, ali nisam očekivala da ću biti ovoliko umorna. Pokušavam biti empatična i trudim se razumjeti da ljudi ovdje možda nisu nikad upoznali crnca ili crnkinju, ali umorna sam da stalno bulje u mene. Diraju me, diraju mi kožu, diraju me po glavi kao da sam životinja. Pustite me na miru", poručila je.

Prema njezinoj priči, ljudi bulje u nju kada je vide, dobacuju joj neumjesne komentare, viču na nju i nazivaju je N-riječju.

"Ne samo lokalci, ljudi iz hostela u kojem boravim također me živciraju ponekad. Vidi se da neki od njih nikad nisu imali interakciju s crnkinjom", opisala je. Pitaju me: 'Odakle si?', a kada im odgovorim da sam iz SAD-a, pitaju me odakle sam 'stvarno'. Možete li mi jebeno vjerovati kad vam to kažem? Možda nije zlonamjerno, ali iscrpljujuće je da stalno moram ovo prolaziti i dokazivati da mogu biti crnkinja koja je iz Amerike", dodala je.

Ne vjeruju joj da je iz Amerike i govore joj N-riječ

Zbog činjenice da je Amerikanka je stalno ispituju o rasizmu, no ona ističe kako ne želi biti na odmoru i razmišljati o rasističkim iskustvima kroz koje je prolazila. "Mogu li samo postojati kao crnkinja a da me nitko ne uznemirava?" upitala je.

Smeta joj kada je ispituju o N-riječi i onda je izgovaraju: "Znaš da se ta riječ ne smije govoriti, zašto me uopće pitaš o njoj i glumiš kao da je to neka kul riječ s kojom se možeš sprdati sa svojim prijateljima i govoriti je ispred mene?" istaknula je.

Zahvalna je na svemu na putovanju, ali tvrdi da je umorna i emocionalno iscprljena jer ne može uživati.

"Nikad se prije nisam ovako osjećala. Nadam se da će biti bolje idućih pet tjedana koliko sam tu. Previše je", zaključila je.

"Postoji mnogo drugih prekrasnih destinacija. Trauma nije vrijedna toga", "Žao mi je. Ne moraš tu ostati, čuvaj svoj mir", "Te države ne treba ni posjećivati", "Neprihvatljivo", samo su neki od komentara korisnika ispod videa.