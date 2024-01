Kara i Joe Youssef iz Ohia bili su uzbuđeni kad su saznali za putovanje "Miray Cruises Life at Sea", na kojem su planirali krenuti 1. studenog i provesti 1095 dana na moru, posjećujući 382 luke diljem svijeta. Kako bi financirali tu avanturu, prodali su oba svoja stana i potrošili gotovo cijelu svoju životnu ušteđevinu. Međutim, samo nekoliko dana prije polaska na krstarenje, obaviješteni su da je putovanje otkazano.

Par je trenutačno zatočen u hotelu u Istanbulu i čeka povrat svojeg novca. Kara je izjavila za The New York Times: "Zavlačili su nas i tjerali nas da gajimo nadu do zadnje minute. Prodali smo sve što imamo kako bismo ostvarili ovaj san. Osjećamo se potpuno poraženo."

Prema izvješću tog medija, ideja za plovidbu koja bi obuhvatila put oko svijeta došla je od poduzetnika po imenu Mikael Petterson u lipnju 2022. godine. On se povezao s vlasnikom Miraya, Vedatom Ugurluom, koji je predložio plovilo sa 400 kabina i kapacitetom za do 1000 putnika.

Tvrtka je najavila krstarenje u ožujku 2023. godine, a unatoč visokim cijenama, izazvalo je veliku potražnju. Stotine ljudi počele su rezervirati kabine, a cijene su se kretale od 90.000 do 975.000 dolara.

Problemi su započeli kada se pojavila zabrinutost oko količine potrebnog gorivao kako bi se stiglo do odredišta. Istovremeno, tvrtka je počela imati problema s "obradom transakcija kreditnim karticama".

Usred stalnih napetosti, Mikael je prekinuo veze s krstarenjem i Mirayom, što je izazvalo zabrinutost kod Youssefovih zbog tisuća dolara koje su već platili. "Osjećali smo se jako nervozno", rekla je Kara. Razgovarali su s ostalim putnicima i potpredsjednicom za strategiju poslovnog razvoja u Mirayu, Kendrom Holmes. Ona im je pružila nadu da će krstarenje ipak biti održano.

"Kendra je bila vrlo uvjerljiva i posvećena. Bila je vrlo realna, dok nam je Mikael obećavao kule i gradove", izjavio je par. U lipnju je tvrtka izjavila da postoji nevjerojatna potražnja za krstarenjem te da traže dodatni brod kako bi primili sve zainteresirane. Kara je 16. studenog saznala da je druga tvrtka kupila brod predviđen za njihovo krstarenje, a kasnije su otkrili da je Kendra dala otkaz u Mirayu.

Još jedna putnica, 68-godišnja Mary Rader, izdvojila je 80.000 dolara iz svoje štednje kako bi platila krstarenje. Međutim, račun za uplatu putovanja nikada nije dobila. "Tada sam shvatila da nešto nije u redu, ali sam bila zarobljena jer sam već izvršila uplatu", rekla je.

Početkom prosinca Vedat Ugurlu potvrdio je da je krstarenje otkazano zbog dugova i nedostatka sredstava. "Pokušali smo pronaći rješenje, ali nismo mogli dobiti investitore", rekao je. Do 28. prosinca, kada je par dao intervju medijima, još uvijek nisu dobili povrat novca.

Rok za povrat novca bio je do 22. prosinca, a nakon što je taj datum prošao, tvrtka je izjavila da imaju problema s bankom. Par se trenutno nalazi u Istanbulu, u hotelu koji je platila tvrtka koja je organizirala krstarenje. "Uskoro bismo mogli postati beskućnici", izjavila je Kara.

