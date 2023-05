Postoji šansa da će njene grudi ponovno narasti na sadašnju veličinu nakon smanjenja, ali Pamelia se raduje što će joj se neke tegobe ublažiti. "Sigurna sam da je mentalno i fizički to najbolja odluka. Definitivno ću izgubiti pretplatnike na OnlyFansu. Otvoreno govorim o smanjenju grudi i oko 70 posto mojih pretplatnika govori mi da ne idem na taj zahvat. Njihovi komentari me stvarno tjeraju da preispitam svoju odluku. Tjeraju me da se pitam je li to pravi izbor, ali siguran sam. Nije mi dobro ovako. Odlučila sam smanjiti grudi", ispričala je.