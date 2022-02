Jedna mlada Hrvatica je na Redditu zatražila pomoć korisnika upitavši ih isplati li joj se podizati stambeni kredit na trideset godina s obzirom na to da je sama i da trenutno ima veliku plaću.

Koliko je samcu isplativo podići stambeni kredit?

Znatiželjno je postavila pitanje: "Pozdrav svima, zanimaju me vaša iskustva i savjeti. Planiram podići stambeni kredit, čija bi otplata bila kroz 30 godina. Rata bi mi bila najviše 4000 kn. Naime, pronaći i namjestiti pristojan stan ispod 130.000 eura mi se čini gotovo nemoguće. Naravno, ovisno o tome kakav stan nađem ovisi kolika će biti rata. Međutim, nakon 'njuškanja' po internetu, čini mi se da će ipak biti blizu 4000 kuna. Stanovi su ekstremno skupi, a govorim o stanovima veličine 50 kvadrata više ili manje, znači ne tražim ništa ekstremno, iako bih voljela da je novogradnja, ali u obzir dolazi i starogradnja. Nisam rasipna, ne trošim ni na kakve gluposti, a ponekad se počastim. Moja primanja su trenutno oko 8500 do 9000 kuna, gore-dolje. U budućnosti će biti oko 10.000 kuna. Samac sam i još uvijek mlada, ajmo reći. Zanima me je li i vi mislite da je to ogromna rata za samca za plaćanje 30 godina? Kada podižeš kredit uz nekog pored sebe, s dvije plaće, to je puno izvedivije. Znam da imam plaću iznad prosjeka za našu državu i da je to izvedivo i kao samac, ali zanimaju me i vaša mišljenja, a možda i poneko osobno iskustvo ili ostvarenje ovoga što pričam. Hvalaaa!"

Zatim je dodala: "S obzirom na to da svi govore da mi treba odobrenje iz banke, govorim baš o podacima koje sam dobila u banci. Dakle, ovo je njihova procjena s obzirom na plaću oko 9000 kuna, kakva mi je trenutno. To je ono što su mi oni ponudili."

Pesimistični korisnici

Na upit anonimne žene o kreditu, javili su se hrvatski korisnici Reddita.

"Teško je planirati budućnost, dođe covid-19, zatvore sve na šest mjeseci, dobiješ otkaz i eto ti problema, a ovo je period od trideset godina. Da znaš da će kroz trideset godina sve biti normalno, ovo bi bilo u redu", rekao joj je jedan korisnik.

"Meni ovo osobno zvuči kao jako loša ideja, prvenstveno zbog pretpostavki koje imaš. Ne znaš što ti se u životu može dogoditi", dodao je drugi korisnik.

Treći korisnik joj je htio pobliže objasniti moguće situacije: "Recimo da ćeš ostati samac. Što ako ti se ponudi bolji i više plaćeni posao negdje drugdje? Oduzet ćeš si bilo kakvu opciju napredovanja takvim kreditom? Recimo da nećeš ostati samac. Možda će tvoj partner imati nekretninu za stanovanje pa će ti ovaj kredit biti samo nepotreban dug. Dodatno, ako ćeš (hipotetski) imati djecu, zakomplicirat ćeš si jako život u slučaju da plaća tvog partnera neće moći pokriti taj kredit. Loš-loš scenarij, ako mene pitaš."

Jedna se korisnica sjetila i eura: "Mislim da ne treba kupovati nikakve pokretnine i nekretnine dok skroz ne prijeđemo na euro."

Savjet od pomoći

Korisnica iz Velike Gorice joj je savjetovala: "Znaš kako kažu da nema glupih pitanja. Ima. Ovo je jedno od takvih. Nitko ne može znati tvoju financijsku situaciju, tvoje životne navike, rashode i prihode, osim tebe same. Nitko ne može znati što planiraš za tri, pet ili deset godina. Sjedni, uzmi papir i olovka i piši kolika imaš primanja, kolike rashode, a koliko možeš staviti sa strane. Imaš li na čemu srezati troškove? Bez čega možeš? Jesi? Super, tako jedan mjesec pa drugi pa treći pa deseti. Financijski savjeti su jako nezahvalni jer svaka osoba ima svoj specifičan slučaj na koji samo ona može dati odgovor."

Šaljivi savjeti

Bilo je i šaljivih komentara i savjeta.

"Pošalji fotku lica te pune figure sprijeda i straga pa se možda dogovorimo da prestaneš biti samac. Kod mene ima fino mjesta za dvoje i lijepo uštediš na kreditu", rekao joj je jedan korisnik.

"Udaj se za nekoga tko ima stan. Mirnije ćeš spavati", dodao je drugi.