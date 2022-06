Zemljina unutarnja jezgra oscilira, lagano se njišući i vrteći, pomičući os iz jednog smjera u drugi u šestogodišnjem ciklusu koji čak utječe na duljinu dana na našem planetu, sugeriraju novo istraživanje. Kako je objavljeno u časopisu Science Advances, ova nova teorija o unutarnjem radu Zemlje proturječi prethodnim idejama o samoj srži planeta koji rotira nešto brže od površine.

Već dugo se zna da jezgra 'žuri'

Zemljina unutarnja jezgra je užarena kugla od gustog čvrstog željeza okružena tekućom vanjskom jezgrom, zatim plaštem i korom. Devedesetih godina prošlog stoljeća istraživanja su pokazala da unutarnji kut Zemlje prolazi kroz superrotaciju, u kojoj se unutarnja jezgra rotira nešto brže od ostatka planeta. Ovu teoriju potkrijepio je rad koji je proučavao valove generirane iz podzemnih testova nuklearnih bombi koje je SSSR proveo između 1971. i 1974. u arhipelagu Novaja zemlja u sjevernoj Rusiji.

Pomiče se os rotacije jezgre u odnosu na ostatak planeta

U posljednjoj studiji, znanstvenici sa Sveučilišta Južne Kalifornije (USC) koristili su istu metodologiju za proučavanje para ranijih podzemnih atomskih testova ispod otoka Amchitka na vrhu aljaskog arhipelaga 1969. i 1971. godine. Iznenađujuće, rezultati su sugerirali da se unutarnja jezgra, polako usporavala između 1969. i 1971., rotirajući najmanje za desetinku stupnja dalje godišnje, u usporedbi s osi rotacije kojom se kretala između 1971. i 1974.

"Iz naših otkrića, možemo vidjeti pomake Zemljine površine u usporedbi s njezinim unutarnjim jezgrom, kao što ljudi tvrde već 20 godina", John E Vidale, koautor studije i dekanov profesor znanosti o Zemlji na USC Dornsife College of Letters, Arts and znanosti, stoji u priopćenju za javnost. “Međutim, naša posljednja zapažanja pokazuju da se unutarnja jezgra okretala nešto sporije od 1969. do 1971., a zatim se kretala u drugom smjeru od 1971. do 74. Unutarnja jezgra nije fiksirana - kreće se pod našim nogama i čini se da ide naprijed-natrag nekoliko kilometara svakih šest godina", dodao je Vidale.

Mijenja se i koliko traje dan

Unutarnji rad našeg planeta također ima mali, ali značajan utjecaj na duljinu naših dana. Često smatramo da su Zemljini dani konstantni, ali oni mogu biti podložni popriličnoj količini varijacija. Prije otprilike 300 milijuna godina, na primjer, dan na Zemlji trajao bi oko 21 sat. Čak može varirati unutar jednog desetljeća.

Duljinu dana diktira brzina kojom se planet rotira. Na to mogu utjecati brojni čimbenici, ali se vjeruje da je povezano s promjenama u Zemljinom magnetskom polju, koje nastaje u Zemljinoj jezgri. Nova studija primjećuje da je duljina dana rasla i smanjivala se kako su očekivali, plus ili minus 0,2 sekunde tijekom šest godina, na temelju promjena unutar unutarnje jezgre.

Misterij duboko u jezgri Zemlje

Ostaju, međutim, mnoga pitanja. Velik dio ovog istraživanja omogućen je zahvaljujući podacima otkrivenim podzemnim nuklearnim pokusima. Budući da je broj nuklearnih pokusa značajno opao od Hladnog rata, ti podaci postaju sve oskudniji i znanstvenici su prisiljeni raditi s podacima o potresima, koji su razmjerno netočni. Ipak, istraživači žele iskopati dublje u misterije Zemljine unutarnje arhitekture kako bi bolje razumjeli kako i zašto se čini da se unutarnja jezgra ponaša na tako čudan način.

“Jedno od pitanja na koje smo pokušali odgovoriti je, pomiče li se unutarnja jezgra progresivno ili je dugoročno uglavnom zaključana u usporedbi sa svim ostalim? Pokušavamo razumjeti kako je nastala unutarnja jezgra i kako se pomiče tijekom vremena — ovo je važan korak u boljem razumijevanju ovog procesa,” zaključio je Vidale.