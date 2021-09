Svi ljudi koji su se u životu obogatili ili, drugim riječima, postali milijunaši, morali su odnekud krenuti. Ono što im je, čini se, zajedničko su tzv. navike bogatih. Riječ je o terminu čiji je autor Thomas C. Corley, čovjek koji je pet godina proveo proučavajući što 177 milijunaša svakoga dana radi.

"U svom istraživanju otkrio sam da dnevne navike ovise o tome koliko će netko biti uspješan ili neuspješan u životu", napisao je Thomas u svoj knjizi "Promijeni navike da bi si promijenio život".

"Za sve ono što radimo svaki dan postoji neki uzrok. Naše navike uzrok su moći, siromaštva, sreće, tuge, stresa, dobrih i loših odnosa te dobrog ili lošeg zdravlja", dodaje.

Dobra je vijest da se sve navike daju mijenjati. Stoga je Business Insider izdvojio 17 "navika bogataša" koje je otkrio Corley. Možete ih početi razvijati već danas.

1. Bogati stalno čitaju

Smatra se da su milijunaši tipovi ljudi koji više vole učiti nego se zabavljati. Corley piše kako 88 posto bogatih posvećuje pola sata ili više na dan osobnom obrazovanju i čitanju. Navodi i kako to čine kako bi održali svoje znanje. Najčešći izbor za čitanje su biografije uspješnih ljudi, knjige za samopomoć i osobni razvoj te knjige iz povijesti.

2. Oni vježbaju

Čak 76 posto bogatih vježba pola sata na dan, neki čak i više. Vježbe su osim za fizičko zdravlje dobre i za mozak jer povećavaju broj moždanih stanica. Osim toga, vježbanje potiče i proizvodnju glukoze koja se smatra "gorivom za mozak".

3. Važno je družiti se s uspješnima

Bogati ljudi uvijek će odabrati društvo onih koji su optimistični i entuzijastični i koji žele postići više u životu. Jako je važno izbjegavati negativne ljude i njihove utjecaje jer njihov o kritiziranje može stajati na putu vašeg uspjeha.

4. Bogati često volontiraju

Kako bi se okružili dobrim ljudima, bogati se često okreću dobrotvornom radu. Tako žele proširiti svoju mrežu i upoznati druge ljude čiji je životni out vođen uspjehom. Čak 72 posto bogataša koje je proučavao Corley volontiralo je pet ili više sati mjesečno.

5. Prakticiraju planiranje

Riječ je o "pisanju scenarija za idealni budući život". To je proces u kojem se definiraju ciljevi i u kojem zamišljate budućeg sebe. Sve što vam padne na pamet potrebno je sažeti u 500 do 1000 riječi i staviti na papir.

6. Ustraju na svojim snovima

Ne odustajanje od snova i ciljeva stvara dugotrajnu sreću. I dok puno ljudi čine grešku pokušavajući ostvariti tuđi san, poput sna njihovih roditelja, većina bogatih ustraje na svojim ciljevima i tome je predana.

7. Spavaju najmanje sedam sati dnevno

San je ključan za uspjeh, a u studiji je čak 89 posto bogatih reklo da spava po sedam ili više sati.

"San je vezan uz jako puno stvari, a pomaže čak i očuvanju naše memorije", piše Corley.

8. Ustaju rano

Velik broj bogatih budi se i do tri sata prije početka njihovog radnog dana. To je startegija kako bi se što bolje nosili s nepredviđenim situacijama poput sastanka koji se odužio ii gužve u prometu.

9. Bogati imaju više izvora prihoda

Nikad ne ovise o samo jednom izvoru, a istraživanje pokazuje da je tri "čarobni broj". Kad je riječ o dodatnim izvorima prihoda, bogati se često uključuju u posao iznajmljivanja nekretnina, ulaganja u dionice kao i sudjelovanja u vlasništvu kompanija.

10. Uvijek imaju mentora, i slušaju ga

Želite li postati moćni, važno je naći mentora. Ti ljudi aktivno sudjeluju u vašem uspjehu savjetujući što trebate, a što ne trebate napraviti. S vama dijele važne životne lekcije koje su naučili, bilo od svojih mentora ili tijekom obrazovanja.

11. Bogati pomažu drugima da uspiju

Uspjeha nema bez tima uspješnih ljudi. Najbolji način da kreirate takav tim je da ponude pomoć onima za koje mislite da bi mogli uspjeti. Usredotočite se na optimistične ljude koji imaju neki cilj u životu.

12. Važno je biti pozitivan

Dugoročan uspjeh moguć je samo ako na stvari gledate pozitivno. Prema istraživanju, to je jedna od ključnih stvari koja je milijunaše dovodila do uspjeha. Ključno je ne zaokupiti um negativnim mislima.

13. Važno je i ne slijediti "krdo"

Priklanjanje većini je u našoj svijesti, a činimo to kako bi se što bolje prilagodili društvu. To nije dobro kao što nije dobra niti separacija jer je onda pogotovo teško. Uspješni ljudi često kreiraju vlastito "krdo" i onda u njih puštaju druge uspješne ljude.

14. Bogati uče lijepo ponašanje

Važno se uvijek zahvaljivati, misliti na važne stvari poput vjenčanja ili rođendana, jesti pristojno i naučiti ponašanje za stolom. Treba naučiti i kako se prikladno odijevati za različite prigode.

15. Oni razmišljaju 15 do 30 minuta dnevno

Razmišljanje je ključ uspjeha. Bogati vole razmišlljati dok su sami, pogotovo ujutro. Postavljaju su pitanja poput: Što mogu učiniti da zaradim više novca? Čini li me ovaj posao sretnim? Vježbam li dovoljno? U koje se još dobrotvorne akcije mogu uključiti?

16. Žele čuti drugo mišljenje

Strah od kritika često je razlog zašto ne tražimo mišljenje drugih o svom poslu. No, upravo je to mišljenje ključno za uspjeh i pomaže nam razumjeti jesmo li na pravom putu ili ne. Kritike, bile one dobre ili loše, važan su dio uspjeha i rasta.

17. Nikad ne odustaju

Milijunaši su ustrajni i nikad ne odustaju od svojih snova. Radije će pustiti da njihov brod potone, i oni s njim, nego odustati. Mnogi su uspješni ljudi propali u svojom poslovima, ali su se vratili još jači upravo jer nisu odustali.