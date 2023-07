Kad je vani jako vruće, pri ulasku u more, jezero ili rijeku treba biti vrlo oprezan, jer tada nagli skok u vodu može biti koban, piše Morski.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Pomoć se upravo sprema za Slavoniju: 'Planiramo cijeli tjedan voziti za Slavoniju'

To se događa zbog efekta koji medicinska struka naziva hladan šok koji u nekim slučajevima može biti smrtonosan.

Nema tko od nas nije čuo upozorenje "Smoči se prije nego skočiš!" koje je mnogima spasilo život, jer je hladan šok odgovor zagrijanog organizma na iznenadni doticaj s hladnom vodom.

Kako to točno izgleda za Morski.hr je otkrio kardiolog Dražen Šebetić iz Poliklinike Šebetić.

"Nakon izlaganja visokim temperaturama dolazi do širenja krvnih žila – arterija i vena. Pri naglom ulasku u vodu koja je vrlo hladna ili hladnija od zraka, tijelo reagira na suprotan način te naglo stišće krvne žile. Ovo potencijalno dovodi do grča krvnih žila i porasta tlačnog opterećenja srca što kod srčanih bolesnika ili osoba koje boluju od tlaka može dovesti do akutnog popuštanja srca i nagle smrti", pojasnio je.

Svi moraju biti na oprezu

No, svi moraju biti na oprezu, a ne samo osobe sa srčanim problemima ili oni starije životne dobi. Statistika kaže da većina žrtava hladnog šoka ima manje od 30 godina te da su uglavnom muškog spola.

Kako se ne biste doveli u opasnost, najbolje je da se prije ulaska u vodu poprskate kako bi vam se tijelo polako naviklo na nižu temperaturu. Također, nakon sunčanja izbjegavajte nagli ulazak u vodu, ne ulazite u vodu punog želuca te pijte dosta tekućine.

Hladni šok može se doživjeti i zimi, a doživjet će ga nautičari koji su nesretnim spletom okolnosti pali u vodu. Stoga, dobro je znati što u tom slučaju napraviti.

Prije svega, trebate prestati mlatarati rukama i nogama te pokušavati plivati jer to dodatno napreže srce, hladi kožu i potencijalno puni pluća vodom, pa se možete utopiti. Stručnjaci savjetuju da u slučaju hladnog šoka plutate od 60 do 90 sekundi. Nakon što su se temperatura tijela i disanje stabilizirali, možete ponovno zaplivati.